Clases creativas

Con este encierro la gente necesita moverse. No sólo quienes venían con una rutina de entrenamiento sino la mayor parte de la comunidad. Y para nosotros, los profesores de Educación Física, es un gran desafío poder decir presente en estos tiempos de coronavirus. Está claro que en cuarentena no vamos a poder hacer trabajos de sobrecarga y resistencia. Pero sí se puede cumplir una serie de trabajos técnicos, de coordinación y de flexibilidad, que resultan muy necesarios para estos momentos. El estar tanto tiempo sentado o en un mismo lugar obliga a que tengamos que pensar en trabajos puntuales de flexibilidad, y eso es lo que hacemos desde nuestras clases virtuales y abiertas a toda la gente. Entendemos que se trata también de una ayuda importante a la comunidad. En el caso particular del gimnasio, decidimos hacer grupos reducidos con los socios y coordinar con ellos clases en vivo en nuestras plataformas virtuales. Acceden con una clave y hay dos profesores que van corrigiendo eventualmente lo que haya que ir marcando. Acá entra en juego la creatividad y organizar actividades abiertas. Ayer hicimos, por ejemplo, una maratón en posta de 30” cada uno es su casa. Empezó a las 9 de la mañana y termino a las 20. Ahora vamos a organizar una más grande con un grupo de running que está en san Martín de los Andes y otro en Jujuy. Porque no es sólo ejercitar el cuerpo: se trata de trabajar y entretener la mente, sobre todo para el que está solo, que tal vez sea el que peor la esté pasando. Para ellos, los que están solos y no pueden salir, las clases tienen que ser cada vez más creativas.

(*) Profesor de Educación Física