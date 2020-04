La cuarentena sigue “en pausa” y salen a reforzar los controles en los puntos de alta circulación

El aislamiento social y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para contener el avance del coronavirus parece haber quedado “entre paréntesis” en La Plata. La medida rige, claro está, pero a juzgar por el intenso movimiento que se vio en la calle el viernes y en buena medida se reiteró ayer, para muchos parece haber quedado “en la nada”. Y circulan a sus anchas, incrementando el riesgo de contagio de la enfermedad, mientras la inmensa mayoría se esfuerza por mantener la cuarentena.

Ahora, en un nuevo intento por sancionar a quienes incumplan las medidas dispuestas por el gobierno nacional, la Municipalidad de La Plata salió a extremar los controles, principalmente en los puntos neurálgicos de la Ciudad. Hasta ayer los operativos se desplegaban sólo en los accesos. Y si bien esta semana se vieron algunos policías solicitando las certificaciones para transitar a los peatones en las arterias céntricas, prácticamente no había controles a los automovilistas en el casco urbano.

Era, justamente, una de las medidas que muchos platenses reclamaban. Por eso se resolvió ampliar el control de circulación en la vía pública a través de operativos desplegados en distintos puntos estratégicos. “Frente a la situación que estamos viviendo, no podemos ser flexibles”, enfatizó el intendente Julio Garro.

Al respecto, Garro, explicó: “Tal como se hace en los distintos accesos a la ciudad, incrementamos los controles de circulación con operativos que se realizan a diario en todos aquellos puntos neurálgicos del Partido”; y aseguró: “Aquellas personas que no tengan el permiso para circular serán debidamente sancionadas y deberán volver a sus domicilios a cumplir la cuarentena, como lo hace la mayoría de los platenses que hace semanas están en sus casas, respetando la medida”.

“Desde que empezó la cuarentena hicimos más de 2.600 actas de infracción a personas que no podían justificar por qué incumplían la medida”, precisó el mandatario, y agregó: “Frente a la situación que estamos viviendo, no podemos ser flexibles. En esta ciudad no habrá lugar para la avivada de algunos pocos”.

Según se informó, el sábado se llevaron adelante operativos en Camino Centenario y 514; Av. 19 entre 511 y 514; Av. 532 entre 6 y 7; Av. 13 y 38; Av. 7 y 60, y Av. 13 y 72.

Durante el procedimiento, los agentes de la secretaría de Control Ciudadano frenaron a cada automóvil, motocicleta y/o colectivo que transitaba por la zona; en tanto que les solicitaban a cada persona el permiso de circulación para constatar que esté en cumplimiento de la medida dispuesta.

En el caso de quienes no pudieron justificar por qué se encontraban incumpliendo el aislamiento -365 personas sólo en la jornada de ayer-, se les labró un acta de notificación para dar intervención a la justicia federal a los fines de aplicar las penas correspondientes. Tras ello, se los instó a volver a sus domicilios.

De igual modo ocurrió en el caso de los vecinos que se trasladaban en colectivo, quienes de no contar con la certificación correspondiente debieron descender del micro y tomar otro de regreso a sus hogares.

En ese contexto, se detalló que los operativos continuarán de forma diaria en diversos puntos estratégicos del Partido. “No siempre van a ser en los mismos lugares”, aclararon fuentes municipales, con lo que buscan evitar que los automovilistas evadan los controles.

Sobre la cantidad de sancionados por incumplir la cuarentena, el último reporte oficial dio cuenta de que durante la última semana, en La Plata, se labraron 947 actas. El total ya superó las 2.600 infracciones desde el inicio de la medida. Todos los infractores deberán dar explicaciones ante la Justicia Federal en un futuro cercano.

De acuerdo a cifras que abarcan desde el lunes al jueves, el Municipio labró 947 infracciones por circular en la vía pública. Respecto de los motivos de las mismas, se detalló que 260 fueron labradas a personas que se encontraban en cajeros fuerza de su zona de domicilio y 191 a aquellas que realizaban compras fuera del perímetro de sus hogares. Asimismo, se hicieron 169 actas a quienes circulaban como acompañantes sin el debido permiso; 140 por visitas a familiares sin la correspondiente autorización para circular; 129 a vecinos en farmacias sin la receta indicada y 102 por presentarse como acompañantes en la visita médica realizada por otra persona a una clínica u hospital.

Por momentos ayer la Ciudad mostró escenas que parecían de un sábado “normal”, con mucha gente en las calles y paradas de micros que desbordaban de pasajeros esperando. Hacia el mediodía la circulación vehicular era intensa. Muchos eran jubilados que salieron para cobrar por ventanilla, después de que en una medida inusual se resolvió que los bancos abran durante el fin de semana. Otros tantos salían a cumplir con sus labores, pero la percepción general es que todavía son muchísimos los casos de incumplimientos de la medida.

A los infractores se les labra un acta y toma intervención la Justicia Federal. Ayer labraron 365.