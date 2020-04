“El Triunfo” de la solidaridad: Marcos Rojo y una olla popular en el barrio que lo vio nacer

Domingo de cielo plomizo y brisa otoñal en el barrio El Triunfo, a unos 20 minutos del casco urbano de La Plata. Sus calles, algunas asfaltadas, varias de tierra, casi todas con baches, siguen siendo potrero para los niños de la barriada. Aún hoy, en pleno aislamiento preventivo, social y obligatorio por la pandemia de coronavirus, se los puede ver correteando alrededor de una pelota y no cuesta nada viajar al pasado para pensar que fue en esas mismas calles donde dio sus primeros pasos el ídolo máximo del barrio, Marcos Rojo. El defensor de Estudiantes que siempre vuelve allí donde creció: para visitar a sus padres, primos, vecinos o, como ayer, para erigirse en la cara visible de una olla popular que nutrió a decenas de familias.

“Acá están mis amigos de toda la vida, mis vecinos, toda una banda que quiso ayudar cocinando para un montón de gente que vive del día a día, de la changa y que se quedó sin ingresos por la cuarentena”, dice Rojo a EL DIA -buzo de Estudiantes, pantalón corto-, mientras la noche cae en 522 y 134, en el patio de la casa de sus primos, Rocío y Leo. Son ellos quienes durante toda la jornada han cocinado y repartido el gran guiso: 10 kilos de arroz, 15 de pollo, otros tantos de verduras como batata y papa, especias varias, ingredientes donados por Rojo, vecinos y comerciantes.

“Se necesitan horas para hacerlo con amor y que quede rico”, dice Leo, que lleva barbijo y guantes de látex. Revuelve un cucharón en una olla humeante de 100 litros.

Cerca de él, Rocío corta rodajas de pan sobre una mesa. La ayudan vecinas. Juntas van entregando las viandas que sirve Leo a la gente que llega. “Pasaron unas 30 o 40 personas”, sonríe Rocío.

“A eso tenés que multiplicarlo por cuatro o cinco. Porque de acá se llevan los tupper para toda la familia, les preguntamos cuántos son y con eso comen. Calculamos que con esto alimentamos a unas 200 personas”, agrega Ezequiel, vecino de El Triunfo, a quien Rojo destaca como impulsor de la acción. “Entendemos que estamos en cuarentena, y por eso hicimos esto adentro de una casa, evitamos hacerlo al aire libre para evitar la aglomeración”, continúa Ezequiel y, visiblemente sensibilizado, suma: “Tenemos que estar aislados, sí, ¿pero cómo le explicas esto a la gente, al estómago del chiquito que no puede comer porque su papá no tiene un mango por no poder trabajar?”.

El vecino habla y desde la calle llega hasta el patio un niño que no debe superar las 10, corre, se acerca a Rocío: “¿Tienen leche?”

“Hoy no, quizá en la semana”, le responde ella, y el chico se aleja con la misma prisa que entró.

“Esta es la realidad de nuestro barrio. Hoy, más temprano, vino un hombre a pedir yerba”, completa Ezequiel; explica: “Como publicamos que hacíamos esta olla en el Facebook vecinal (El Triunfo mi lugar), muchos vienen a ver si consiguen mercadería. Y si tenemos, les damos”, dice sobre esta acción solidaria que tanto vale en tiempos en que los ingresos de miles merman y conseguir el pan de cada día se vuelve harto más difícil.

“Acá no hay club, ni rivalidad, ni nada, solo solidaridad”, resume Leo, que viste remera de Gimnasia. Marcos ríe cómplice: “Esto es por la gente del barrio”, repite dispuesto a probar el guiso y se gana el aplauso cerrado de los suyos. Conmovido, adelanta que Estudiantes ya organiza una actividad similar, con reparto de alimentos por los barrios.

Por lo pronto, en 522 y 134 piensan en la próxima olla popular (para donar mercadería se puede llamar al 2213504514). La fecha, probable, es el viernes. En El Triunfo, allí donde la solidaridad ganó ayer.