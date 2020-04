Un platense en Francia y su novia embarazada: "Nos rodea la muerte, sáquennos de acá"

Segundo Rocha, de La Plata y Luciana Soloa, de San Luis, nunca imaginaron que la aventura por los Alpes Franceses que encararon en julio del año pasado terminaría por encontrarlos rodeados de muerte tan sólo 10 meses después.

Con 30 años viajaron a Francia con el desafío de conseguir trabajo y conocer un hermoso país que hoy transformó en un pueblo fantasma que ya supera los 10 mil muertos por coronavirus.

La travesía comenzó como lo habían soñado e incluso mejor, porque después de poder conseguir un laburo en un hotel familiar, Luciana se enteró que estaba embarazada. Claro que eso alteraba los planes pero la felicidad del primer hijo era irremplazable. Decidieron adelantar el regreso tras culminar la temporada, pero por las razones ya conocidas, hasta el día de hoy no pudieron concretarlo.

“No sabemos siquiera el sexo de nuestro bebé porque el seguro, cuando le notificamos el embarazo, salió con la letra chica que solo cubre las emergencias (aborto espontáneo, internaciones, etc.) Por lo que en análisis de sangre y ecografías ya llevamos 400 euros haciendo lo basico y no podemos seguir haciéndolo porque tenemos que comer” remarcó preocupado Segundo.

Y Luciana comenzó a hacer un repaso de cómo comenzó esta historia que parece no terminar nunca: “En julio del año pasado vinimos a Francia con mi novio con una visa de vacaciones y trabajo, para poder mantenernos mientras viajábamos por Europa, ya que no contamos con los recursos para hacerlo de otra manera. En diciembre comenzamos un trabajo de temporada en los Alpes Franceses y llegando año nuevo me enteré que estaba embarazada”.

Ante esta buena y nueva noticia del embarazo, decidieron regresar a Argentina: “Decidimos nuestro regreso luego de terminar la temporada de trabajo (que sería a fines de Marzo), y compramos los pasajes a la empresa Norwegian, de Barcelona a Buenos Aires. Con el pasar de los meses, el COVID-19 se diseminó por Europa y súbitamente Francia dictó cuarentena obligatoria, cerrando a su vez las fronteras con España. Pocos días después, Argentina también cerró sus fronteras y nuestro vuelo fue cancelado. Ante esto, y desde ese momento, no tuvimos otra opción que permanecer acá”, explicó.

“Estamos con nuestro primer embarazo de casi 5 meses, lejos de la familia, sin la posibilidad del acompañamiento de un especialista, con un seguro de viaje que se niega a cubrir los gastos médicos, en un país con otra lengua y con la incertidumbre de nuestro regreso”, subrayó.

Por su parte, la desesperación de Segundo obviamente no es menor que la de Luciana: “Hoy en día estamos en un contexto muchísimo más riesgoso que la Argentina...en un país mucho más chico, con mayor concentración de gente y circulación del virus...rodeado de muerte. Saquennos de acá”.

Claro que estar en la dulce espera contribuye directamente con la angustia y la impotencia de no poder estar cerca de los suyos. De estar encerrados en un país con una lengua distinta y que día a día agolpa cadáveres en las morgues.

“Luciana nunca se pudo atender con un especialista, en la estación de ski donde estamos, solo hay un generalista con un ecógrafo para atender accidentes de ski pero nunca pudimos hacer un chequeo con obstetra ni nada”, agregó Segundo y contó también que viven en un departamento gracias “al dueño nos dejó quedarnos porque Lu está embarazada”.

UN PEDIDO DESESPERADO

“Nosotros somos argentinos y aunque estemos en el exterior, el gobierno también tiene que velar por nuestra salud y seguridad”, dijo el joven quien es ingeniero agrónomo, y agregó que acá la “comida para dos personas, si te cocinás, no baja de los 300 euros y estamos tirando con lo que trabajamos en la temporada, intentando guardar para el pasaje”.

“Acá en Francia hay gente con bebés, personas de 80 años que los bajaron de un crucero, algunos no tienen que comer y piden que les den algo en los comercios, situaciones de desalojo y no saben a donde ir”, aseguró y manifestó que “mientras el gobierno dice que está asistiendo, es mentira. Al menos acá en Francia”.

Por otra parte, aseguró que algunas compañias aéreas subieron el costo de los pasajes: “El pasaje de vuelta que algunas compañías estaban cobrando entre 1000 y 3000 euros. Esperamos que el gobierno colabore también en esto y que no les permitan cobrarnos más de lo que salía normalmente un billete de solo ida, que es entre 300 y 600”. A su vez, remarcó que “es mentira” que tienen “prioridad los grupos de riesgos para subirse a un avión”.

Asimismo manifestó que desde Francia partieron cuatro aviones hacia Argentina para repatriar franceses, pero no les permitieron subir: “Salieron cuatro aviones vacíos. Van a buscar franceses pero como ANAC y Ministerio de Salud no autorizaron, no nos llevaron. Y Airfrance estaba dispuesto a hacerlo”.

Para cerrar el contacto, Luciana suplicó: “No pedimos que nos eximan de la cuarentena, no pedimos dinero ni asistencialismo, lo único que pedimos es concretar nuestra vuelta a casa. La salud del bebé y la nuestra está en riesgo”.

EL DRAMA CERCANO DE OTRA PLATENSE

Ana Uriarte es otra platense que atraviesa una situación desesperante en la ciudad francesa Chambéry y que tanto como Segundo y Luciana desea volver cuanto antes.

Debido a la situación que transita el mundo ante la pandemia de Covid-19 se quedó sin trabajo allá y se le hace insostenible seguir viviendo sin ingresos.

"Me echaron del hotel donde yo trabajaba y estoy sin trabajo desde el 15 de marzo. Yo trabajaba en un hotel donde hacía y ahora estoy en Chambéry una ciudad cercana. Vivir sin ingresos es muy difícil, intenté volver pero no fue posible por todo lo que ya se sabe".

Además, confió que hay un centenar de argentinos en la misma situación: "Somos uno 100 que estamos pidiendo volver a casa, que nos tengan en cuenta. Entraron desde otros países, pero desde Francia no. Somos más de 100 personas que estamos en contacto en todo Francia"