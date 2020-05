"Si se hacen test rápidos a futbolistas se podría volver a entrenar", dijo Fernández

El presidente Alberto Fernández estimó esta noche que si "se les pueden hacer test rápidos a, por ejemplo, 30 futbolistas, entonces los equipos podrían volver a los entrenamientos" del fútbol.



Fernández sostuvo que con esa posibilidad de realizar "test rápidos, que sería la única manera", se solventaría "el temor que hoy tienen los jugadores de contagiarse de coronavirus".



"Y después, cuando vuelva el campeonato, me gustaría que se hable con la empresa que tiene los contratos de televisión para que la gente pueda ver varios partidos además de, los importantes", apuntó respecto de la posibilidad de que el fútbol se pueda volver a jugar sin público en los estadios.



En una entrevista con C5N el presidente también volvió a referirse a sus declaraciones de días atrás, en las que, al hablar con el canal deportivo TNT Sports, confió que aunque sabía "que los hinchas de San Lorenzo" se iban a enojar, "el momento más glorioso" que vivió con su club, Argentinos Juniors, fue cuando venció al equipo de Boedo (1-0, en 1981) y salvó la categoría, haciendo descender a su rival.



"Se van a enojar los hinchas de San Lorenzo, pero fue un momento glorioso. Es el momento que recuerdo con mayor alegría de Argentinos Juniors", indicó Fernández en esa entrevista.



"Fue la única vez que salté a la cancha y me metí para festejar. Yo creo que era uno de los pocos hinchas de Argentinos Juniors en la cancha, porque eran todos de San Lorenzo", destacó entonces.



Y hoy aclaró que esos dichos no fueron vertidos "con mala intención". "Yo los quiero a los hinchas de San Lorenzo, pero ese día eramos muy pocos en un rincón de la cancha de Ferro, que siempre nos trajo suerte, y parecía imposible que nos salváramos, porque nunca un equipo grande se había ido al descenso", recordó.



"Leí la respuesta de Marcelo Tinelli, pero además San Lorenzo no se puede quejar, porque nosotros le dimos a Néstor Ortigoza, Juan Mercier, Nicolás Blandi, Sebastián Torrico y Gonzalo Prósperi, para que ganaran la Copa Libertadores", argumentó.



El presidente de San Lorenzo, que el próximo martes 19 asumirá como titular de la flamante Liga de Fútbol Profesional (ex Superliga), dijo que Fernández "es amigo" y lo quiere, y que eso ya se lo había "repetido infinidad de veces" desde que lo conoce.



"Pensé que se había alegrado más cuando ganaron la Libertadores(en 1985)", escribió en sus redes sociales el también conductor televisivo.



"Pero no solamente ese partido recuerdo, sino el que jugamos también en Caballito en 1984 contra Temperley, el día que nos consagramos campeones de primera división por primera vez", completó el presidente Fernández.