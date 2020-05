La policía que fue violada por sus compañeros quiere volver al servicio: “Lo voy a superar”

“Tengo algún que otro moretón en el cuerpo pero psicológicamente estoy bastante bien. Como me conozco, sé que esto lo voy a superar rápido”, dijo la policía platense de 21 años que, según denunció, el último fin de semana fue atacada sexualmente por cuatro compañeros de la fuerza en un polideportivo de la localidad de Los Polvorines.

En una entrevista telefónica con Infobae, la joven oficial reconoció que “al principio no quería que se enterara nadie, no quería que se generara ningún tipo de problema. Pero al otro día, al saber que tenía que cruzarme con estos cuatro, empecé a tener nervios. No podía verles la cara porque ya empezaba a temblar”.

Como ya se informó, el hecho ocurrió en uno de los dos clubes acondicionados para alojar a los 90 policías recientemente egresados de la Bonaerense que fueron convocados para controlar el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio en el partido de Malvinas Argentinas.

La idea era albergar a los agentes que vivieran lejos, como es el caso de la víctima, a quien le tocó en suerte el polideportivo de Los Polvorines. El otro está en Ingeniero Pablo Nogués.

Apenas egresó de la escuela Coronel Julio S. Dantas a fines del año pasado, la joven -cuya identidad se mantiene en reserva- participó en el Operativo Sol, principalmente en Santa Teresita.

A principios de marzo regresó a su casa en La Plata, hasta que la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 la obligó a partir de nuevo.

Por lo que dijo, todo fue bien hasta el sábado pasado, cuando los policías alojados en Los Polvorines decidieron celebrar el cumpleaños de uno de ellos con un asado y unas cervezas. La mayoría se fue a sus domicilios, pero una veintena optó por quedarse a dormir en el polideportivo para no tener que viajar de nuevo el lunes, a retomar el servicio.

Una de las que eligió quedarse fue, justamente, la víctima, quien resultó la única mujer de las 14 asignadas en Los Polvorines esa noche.

Según figura en la denuncia, alrededor de las 2 de la mañana del domingo la chica fue hasta el baño de hombres acompañada de J.S.J, un colega de 25 años con el que mantuvieron relaciones sexuales consentidas hasta que en un momento aparecieron otros cuatro policías -A.F.S (22), M.G.M (26), T.A.P (21) y L.M.R (19)- ya detenidos, igual que J.S.J, y desafectados de la fuerza. “No sé si ya estaban adentro del baño o estaban afuera, cuando me di cuenta estaban encima mío”, dijo la denunciante en la entrevista, en la que también admitió estar “un poco enojada” con la detención de J.S.J “porque él salió a socorrerme, fue a pedir ayuda. No sé cómo evalúa la Justicia, pero en mi opinión, si no hubiera salido a alertar, nadie hubiese entrado al baño. Y creo que si no pasaba eso, de ahí no salía”.

Tres policías más llegaron para defenderla y se pelearon con los presuntos abusadores.

La joven supone que su acompañante quizá no se quedó en el baño para defenderla “por miedo” y que fue la declaración de sus otros compañeros las que complicaron su situación procesal. De cualquier modo, reclamó que “la Justicia haga lo que tenga que hacer y que los responsables, paguen”.

La chica aseguró estar bien, junto a sus padres (que también son de la fuerza) y sus hermanos, asistida por un equipo interdisciplinario de la Superintendencia de Género de la Policía. Dice que volverá a prestar servicio una vez que supere este proceso y un psicólogo la autorice a hacerlo.

La denuncia la radicó el lunes en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Malvinas Argentinas, animada por otra oficial que la vio en mal estado y la convenció de que era lo mejor.

A.F.S (22), M.G.M (26), T.A.P (21) y L.M.R (19) fueron indagados el martes por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes y por la condición de policías”, en tanto que a J.S.J le imputaron “omisión de auxilio”, explicaron fuentes judiciales. Todos se negaron a declarar.

Mientras, la joven mantiene el contacto con los compañeros que la ayudaron. “Los sigo llamando y me siguen haciendo reír, llorar. Más que con el tema de la cuarentena no puedo salir a distraerme. Son con los que venía compartiendo todo. Me salvaron la vida”, cerró.