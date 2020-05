Sigue faltando agua en distintas zonas de la ciudad

La falta de agua ha sido uno de los principales padecimientos de los platenses durante la cuarentena. A lo largo de los días fueron muchas las quejas que recibió este diario desde distintos barrios y, en la jornada de hoy, se contactaron desde diversas zonas.

"¿Cómo no va a haber transmisión comunitaria del COVID-19 si los de ABSA no proveen agua? Hace días que en 62 entre 30 y 31 no hay agua. Es menos doloroso que nos peguen un tiro a cada uno y listo, pero no esto. Que el gobierno haga algo con estos porque pasan los gobiernos y ABSA sigue. Los problemas de suministro siempre son los mismos", escribió indignado al WhatsApp de EL DÍA un vecino de la zona.

Y cerró: "Y encima te cobran mil y pico de pesos por mes. Eso si suministro no pero las boletas de pago te las mandan con tres meses de adelanto, a mi ya me enviaron hasta agosto próximo, eso si, agua nada".

En 6 entre 530 y 531, por su parte, también llegó una queja a EL DÍA: "Soy vecina de la zona y hace mas de un mes que no tengo presión de agua. Hice mas de 50 reclamos y nadie aparece. Fui empleada de Obras Sanitarias 42 años y mi esposo también. En estos momentos el servicio es muy malo lamentablemente. Espero que alguna autoridad lea este mensaje porque en la época que estamos viviendo esto no puede ocurrrir estamos usando cacerolas para bañarnos y baldes para los sanitarios es una vergüenza total", y añadió: "Espero una solución rápida porque pago los servicios como corresponde y no tengo presión".

Muy cerca de esa zona, en 532 entre 4 y 4 bis, también llegó a este medio una queja similar: "Nuevamente con presión de agua absolutamente insuficiente en todo el día. Esta historia viene desde diciembre y, aunque con algunos breves periodos de mejora, es imposible hacer funcionar el lavarropas. Estando los lavaderos cerrados, quisiera preguntar a las autoridades qué solución me dan".