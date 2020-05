Trabajadores de la salud marcharán para reclamar mayores medidas de prevención

En una manifestación convocada para las 18.00, quienes integran el sistema de salud saldrán a las calles a pedir mejores condiciones de limpieza y una mayor cantidad de insumos para abordar la crisis sanitaria que se vive en la Argentina por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo a lo detallado por distintas orgtanizaciones, partirán desde 6 y 56 hasta calle 50, y desde allí continuarán hasta la Catedral. Luego retomarán el rumbo por calle 54 hasta Gobernación.

Al mismo tiempo, desde la Agremiación Médica Platense emitieron un comunicado y detallaron que "vemos con preocupación las diferentes muestras de persecución jurídica, administrativa y mediática a que son sometidos muchos médicos siendo los casos más notorios, pero no los únicos, los recientes de San Juan y Córdoba".

Y agregan que "en ese sentido repudiamos la orden de detención judicial de colegas acusados de contagiar a personas de COVID-19. Decimos basta de avasallamientos judiciales frecuentes desde hace tiempo, falta de elementos de protección personal adecuados, discriminación y amenazas por parte de algunas personas que no comprenden las dificultades que atraviesa el equipo de salud".

Y por último suscriben que "queremos solidaridad, contención y reflexión social, y no aplausos; pensamientos lógicos en las acusaciones y/o condenas de abogados, fiscales o jueces. Con la Judicialización están destruyendo al Sistema de Salud; elementos adecuados de Protección Personal; una medicina humanizada y no defensiva; y que la sociedad no nos vea como enemigos, estamos para acompañarlos y cuidarlos y no para hacerles daño".