Ginés González García : "Habría que haber empezado antes con los testeos"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García mantuvo una charla virtual con la Red Argentina de Periodismo Científico y reveló que: "Por la búsqueda de insumos descuidamos inicialmente los testeos, habría que haber empezado antes". En lo que sonó a una fuerte autocrítica de la máxima autoridad sanitaria de nuestro país en el medio de la Pandemia por Covid-19 que azota al mundo. Además, el funcionario de la administración del presidente Alberto Fernández aseguró que: "La única medida contundente hasta ahora es el aislamiento. Acá no hay libreto ni libretista y pocas veces se vio tal fragilidad científica".

El ministro en la comunicación que tuvo vía Zoom, agregó que: "Me parece que tendría que haber insistido más en la organización, no solo entre lo público y lo privado, también con las organizaciones populares, la articulación municipal y provincial. Trabajé mucho con los comités de crisis, pero quizás tendría que haber insistido más al principio. No es que no pensé en esto, lo que pasa es que había tanta demanda por los reactivos, los ventiladores, los equipos de protección personal... Porque para mí el detalle fundamental cuando esto adquiere escala es la coordinación. Claro, esto es fácil decirlo con el diario del lunes".