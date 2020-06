El Presidente cargó contra Macri y defendió la expropiación de Vicentin

El presidente Alberto Fernández aseguró anoche que él no es el presidente del default y cargó, en ese sentido, las tintas sobre su antecesor Mauricio Macri.

“Yo no soy el presidente del default. Yo heredé un default. La argentina ya estaba en default en diciembre, ya estaba en default en octubre”, repitió durante una entrevista con el noticiero de Telefé en la que, dijo, “estamos haciendo un gran esfuerzo para alcanzar un acuerdo”.

“No entiendo el apuro por saber cuándo acordamos. Siempre es mejor hacerlo porque estamos integrados a un sistema internacional. Nadie nos presta plata desde el año pasado y el FMI dejó de cumplir el acuerdo que tenía con nosotros”, señaló Fernández.

Fue enfático al asegurar que la Argentina no pagará más de lo que está en condiciones de pagar. “El mundo está en crisis. El coronavirus dejó al mundo en crisis. No voy a aceptar que le vengan a exigir a la Argentina lo que no le exigen al mundo”, dijo.

Aseguró, además, que “hay un plan” para salir de los efectos que dejará la pandemia de coronavirus, y calificó como “positivo” el balance que hizo de los primeros seis meses de su gestión, al afirmar que “debió enfrentar problemas que no se esperaban”.

“Tememos un plan para recuperar la economía cuando superemos la pandemia. Tenemos que seguir trabajando con unidad para resolver los problemas como lo estamos haciendo ahora con la colaboración de todos”, señaló.

El jefe de Estado aseguró que hace “un balance positivo” de los primeros seis meses de su gestión, en función de los problemas que debió enfrentar.

“Nos preparamos para otras situaciones, pero bueno, esto es lo que nos tocó y lo estamos encarando con el compromiso de garantizar la salud y la vida de todos los argentinos”, señaló Fernández.

Y en ese sentido, agregó: “La inmensa mayoría de los argentinos me entendió y acompañó. Tengo la suerte de tener a los gobernadores que tengo que me están ayudando en esta situación”,

El jefe de Estado defendió la idea de expropiar Vicentin, aunque dijo que sigue esperando que le acerquen una solución superadora a la de la expropiación, “pero hasta ahora nadie lo hizo”, comentó.

Reiteró, además, que la decisión de intervenir Vicentin fue suya, y aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no tuvo incidencia en esa medida.

“Cada vez que una medida no le gusta, enseguida cargan las tintas sobre Cristina, y esto no es así. Habló seguido con ella, pero soy yo quien toma las decisiones”, aseguró. Contó, en ese sentido que el martes estuvo reunido con la vicepresidenta contó que ayer estuvo reunido con la vicepresidenta en Olivos, “trabajando en los proyectos que estamos por enviar al Congreso”.