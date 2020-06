“Bajo mi piel morena”: tres mujeres buscan sueños contra la hostilidad del mundo

“Bajo mi piel morena”, cinta que retrata la vida de tres mujeres trans del conurbano bonaerense que batallan contra los prejuicios y la hostilidad del mundo que las rodea, llega mañana en el canal de cable Cine.Ar (podrá verse desde el viernes en la plataforma Cine.Ar Play), pero lleva casi una década en gestación: el nuevo trabajo de José Celestino Campusano tiene su semilla en “Fango”, película suya de 2012 en cuyo rodaje conoció a Morena Yfrán, su protagonista.

Campusano le ofreció a Yfrán un pequeño papel en la cinta, y luego repitió la oferta para “Fantasmas de la ruta”, y durante ese tiempo Morena empezó a contarle su vida al director mientras éste comenzaba a tejer en su cabeza la idea de un filme que protagonizara las luchas del colectivo trans “desde un costado que no se ve”.

“Vi la oportunidad de abordar a un colectivo de mujeres trans, porque si no, ¿cómo hacés?”, cuenta Campusano, que otra vez construye un proyecto cinematográfico a partir de conocer las historias de ciertas personas del mundo real, explorando desde ellos sus círculos íntimos sin mediación de discursos de terceros.

A partir del relato de Morena y su círculo, Campusano comenzó a tejer esta historia sobre Morena, una mujer trans que trabaja en talleres textiles y está decidida a no acceder nunca al sexo pago; y también de sus dos amigas, Claudia (Maryanne Lettieri), que se ha recibido de profesora y está por iniciar su primera suplencia, y Myriam (Emma Serna), quien siendo muy joven y bella ejerce la prostitución con protección policial. Todas chocan contra un mundo cargado de prejuicios, pero también hay pequeñas victorias y, sobre todo, mucha solidaridad.

La cinta no solo relata retazos de la vida de Yfrán, sino que está protagonizada por ella: cuando Morena se enteró, “estaba en el aire”, confiesa. Pero Campusano insiste en que este trabajo en colectivo con los protagonistas reales de sus ficciones, y sus comunidades, “es el método que usamos siempre”: el cineasta siempre se adentra con su cámara en los márgenes del sistema, buscando realizar retratos genuinos de minorías invisibles, o que nadie quiere ver. Y, siempre, es con esas mismas minorías involucradas en el proceso de producción.

“Tratamos de no caer en supuestos, ni de preguntarle a terceros que no lo han vivido, y que quizás reciben datos de una forma manoseada, a mi gusto”, explica por qué es clave este acercamiento Campusano, y agrega Yfrán: “Si no conocés a las personas a las que les vas a filmar la vida, es muy tirado de los pelos: estás inventando una historia. De hecho, hay una historia estereotipada de nosotras, la historia de la travesti rubia, alta, grandota, parada en una esquina. Eso es lo que se ve, es la imagen que tiene de nosotras. José no quería mostrar ese estereotipo: se acercó a nuestras vidas, vio que nos levantamos, tenemos sueño, salimos a laburar, tenemos proyectos, cosas que el común de la gente no imagina, no conoce”.

Así, Campusano procura oponer su cine a las ficciones “estereotipadas, muchas veces descalificantes” que hablan sobre los márgenes, pero no hablan junto a los márgenes: “El hecho de aprender mientras uno arma un guion es clave. Todo es consensuado, y de esa forma salís de tus limitaciones, tus mediocridades: si tuviera que componer un guion de este tipo desde la abstracción, desde la soledad, no podría”, dice.

“He encontrado en esos sectores sociales que la televisión y el cine a menudo descalifica, personas muy inteligentes, adiestradas para la supervivencia: eso no aparece en la pantalla. Pero uno descubre, si uno se permite dialogar con Morena, que no necesitan de la conmiseración de nadie. Y cuando te permitís dialogar, encontrás todo un mundo, una cuestión de percepciones y posicionamientos que no tienen que ver con lo convencional”, agrega el director.

“Bajo mi piel morena” es así, como toda su filmografía, cine que muestra lo que la sociedad no quiere ver y denuncia su hipocresía. Pero también, a pesar de su intencional potencia, es una película que genera empatía, mucho cariño, por sus protagonistas. “No la construimos para que sea una película que genera empatía, lo descubrimos en la sala del Festival de Mar del Plata”, dice Campusano. E Yfrán recuerda cómo había “sorpresa en la cara de la gente: era como si se estuvieran deconstruyendo en algunos aspectos mientras les contestábamos las preguntas”

“Conocer lo que la otra persona te dice de sí te revuelve el marote. Te deconstruís un poquito, y te tenés que construir de nuevo. Y eso viene bien no solo por ellos mismos: ellos lo van a comunicar a los chicos. Los chicos en la calle nos miran y le preguntan a la madre. Y le preguntan a la madre, y la madre se queda con la boca abierta, no sabe qué decir: desde la enseñanza que le dieron a ella no sabe contestar esa pregunta”, agrega la actriz.

Esa oportunidad de ver a la gente abrir la cabeza en vivo ya no la tendrá la película de Campusano que, en el marco de la pandemia, se estrena a través de la pantalla chica. Pero el director no lo lamenta: “Valoramos el hecho simbólico de estrenarla en una sala, pero era muy poca la gente que podía ver la película. Es una problemática que tienen las películas argentinas, llegan a muy poca gente”, opina. Ahora, sin embargo, llegará a todo el país con una conexión de cable o internet. “Eso es genial: el centralismo es un mal congénito”.