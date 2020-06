Cómo sigue la cuarentena, el eje de todos los debates

“Nos reunimos con @horaciorlarreta para evaluar la situación epidemiológica, sanitaria y social del AMBA de cara a la próxima etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio” dice el tuit que Axel Kicillof colgó ayer a las 19,37.

“Nos reunimos con @Kicillofok

para evaluar la situación epidemiológica, sanitaria y social del AMBA de cara a la próxima etapa de la cuarentena”, reza el tuit que Horacio Rodríguez Larreta posteó un minuto después, a las 19,38. Ambos lo acompañaron con la foto que ilustra estas líneas.

Fue ese el corolario de una jornada complicada, en la que el eje del debate giró en torno a la forma en que continuará la cuarentena en el área metropolitana a partir del próximo lunes.

Algunas fuentes refieren que la “cumbre” fue “sugerida” por el presidente Alberto Fernández para que ambos mandatarios avanzaran en un acuerdo.

Lo que hablaron entre ellos, por ahora, es un secreto guardado bajo siete llaves.

“Se reunieron para evaluar la situación epidemiológica, sanitaria y social de AMBA de cara a la próxima etapa del aislamiento social. Trabajaron sobre distintas variables y tenemos que seguir viendo como evoluciona la semana antes de tomar determinaciones”, dijeron en el entorno del gobernador bonaerense, sin dar mayores precisiones sobre los tópicos evaluados.

“Horacio [Rodríguez Larreta] y Axel [Kicillof] se reunieron en la sede del gobierno de la Ciudad en Parque Patricios para evaluar la situación epidemiológica, sanitaria y social del AMBA de cara a la próxima etapa de la cuarentena. La reunión fue a solas en el edificio de Uspallata, en Parque Patricios”, dijeron los aun más parcos informantes del gobierno porteño. No es menor el dato de la visita de Kicillof a la jefatura de gobierno porteño.

Ambos se volverán a encontrar hoy, en Olivos, donde se reunirán con el Presidente, después de una jornada como la de ayer en la que se detectaron más de 900 contagios en el país. Con 488 de ellos en territorio bonaerense y 371 en el ámbito capitalino.

El debate, en ese marco, está centrado en la próxima etapa de la cuarentena. La ciudad de Buenos Aires pretende ir “aflojando” con cuentagotas el encierro (ver páginas 12 y 13) y la Provincia se sigue resistiendo a la flexibilización, habida cuenta del aumento de casos detectados en asentamientos populares.

Ayer, entre otras cosas, se terminó de confirmar lo que se temía. Casi el 80 por ciento de los habitantes analizados en el barrio José Luis Cabezas, compartido entre los distritos de Berisso y Ensenada, pero separados de La Plata sólo por una calle, fueron confirmados como positivos de COVID-19, en una realidad que los emparienta con lo ocurrido en la Villa Azul, entre Quilmes y Avellaneda.

Pero volviendo al encuentro de ayer entre Kicillof y Larreta, este le siguió al que mantuvieron horas antes el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno bonaerense.

De ese encuentro habían participado el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y su par de Salud, Ginés González García; el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y los titulares de las carteras de Salud, Fernán Quirós y Daniel Gollán, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, respectivamente.

Cafiero había reconocido que “el 95 por ciento de los contagios se registra en el área metropolitana y advirtió que hay una “complejidad importante” para analizar en la región y tomar las futuras medidas.

Lo mismo dijo ayer el presidente Alberto Fernández al asumir que la mayor concentración de casos está en el AMBA, en Chaco y en Córdoba, marcando una absoluta diferencia con el resto del país.

La evolución de la pandemia en las próximas horas será clave para definir cómo se sigue

Y en ese sentido, dijo reconoció que la irrupción del COVID-19 en las villas de emergencia representaban un desafío para la Argentina, ya que, aseguró, “no hay experiencia” en el mundo sobre cómo lidiar con los contagios en ese tipo de aglomerados, que no existen en Europa

“Estamos en una etapa en la que no hay experiencia, en cuanto a qué pasa en los barrios populares. Estamos haciendo nuestro propio protocolo porque no hay antecedentes; los de los países cercanos, que no voy a mencionar, no son buenos antecedentes a seguir”, dijo Fernández en una entrevista con radio FM Metro

Fernández defendió la necesidad de que la cuarentena sea estricta en barrios como Villa Azul, en el conurbano bonaerense, debido a la velocidad de los contagios en lugares “muy populosos” y donde “las condiciones de vida son muy precarias, con muy alta cercanía”.

“El problema es que tenemos un mirada muy porteña; está claro que tenemos un problema y tenemos que ir cuidadosamente viendo cómo evoluciona porque estamos frente a un virus que no sabemos cómo se controla; hay que ser muy cuidadosos”, reflexionó y puso como ejemplo también a Necochea, donde hubo una multiplicación de casos de COVID-19 luego de una reunión, pese a que “se creía que la ciudad estaba libre de riesgos”.

En este contexto, consideró que “está claro” que en el AMBA existe un “problema” y propuso: “Debemos esperar cuidadosamente cómo evoluciona”.

“Salvamos muchas vidas con la cuarentena, pero sabemos que es una medida que tendrá consecuencias y tenemos que prepararnos para afrontarlas”, declaró el Presidente, quien resaltó que en el interior del país fue controlada la evolución de los contagios.

Si bien juzgó “absolutamente entendible” la preocupación de quienes no pueden todavía retomar su actividad laboral y comercial, Fernández reiteró que “la cuarentena es el único remedio que la ciencia dice que hoy funciona” y pidió no hacer “lecturas poco responsables” sobre la duración del aislamiento porque -aseguró- “el riesgo está latente”.

“¿Alguien seriamente piensa que el sueño que yo tuve es una economía paralizada por una cuarentena? ¿Ese puede ser el sueño de un Presidente? Quiero un país que produzca, que esté de pie”, declaró Fernández y detalló que su gobierno destinó 2 puntos del PBI a asistir a las personas perjudicadas laboralmente por la pandemia, con ayudas como el IFE, el pago estatal del 50 por ciento de los sueldos a empleados de pymes y la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores esenciales.

