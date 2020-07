Dos nuevas víctimas del “cuento del tío”, la modalidad que crece y hace estragos

Suena el teléfono; del otro lado una voz lanza un rápido discurso ya dicho en varias oportunidades. El tono de voz, pensado, invita a creerle. También los datos que aporta de su interlocutor, a veces personales, otras de algún familiar cercano. La oferta, el regalo, la herencia, el pago atrasado, se transformarán luego en la cruda realidad de la estafa y quien levantó el tubo para atender la llamada en la víctima.

El “cuento del tío”, como se conoce comúnmente a este engaño, en tiempos de cuarentena se vio confinado a dos opciones: la telefónica y la de Internet, más compleja de realizar que la primera. Sin embargo, no por eso los timadores redujeron su accionar. Toda crisis es una oportunidad para estos profesionales del fraude, y los sucesivos casos registrados en los últimos tres meses en la Región reafirman esa sentencia. Y las necesidades de la gente son la carnada perfecta, por eso la modalidad busca atacar desde ese ángulo.

Esta semana, un hombre y una mujer padecieron este tipo de robo en dos hechos distintos.

El damnificado, de 75 años, prefirió mantener el anonimato. Según refirió en diálogo con este diario, “llamó a mi teléfono fijo una persona que se hizo pasar por Gerente General de Movistar, quien me aseguró que había sido beneficiado por ser ‘buen cliente de la empresa en más de 10 años’ con uno de los premios que estaban entregando”.

Ese obsequio consistía en la suma de 75 mil pesos y dos celulares marca Samsung. “Me preguntó si ya tenía un celular y después me pidió que entrara en la página web de Movistar para chequear los sorteos que se hacían y me hizo repasar la mecánica” de los mismos, con la clara intención de marearlo e evitar que pudiera pensar con claridad.

Sin dejar de hablar, le explicó que podría retirar los aparatos “por Frávega de 58 y 12 después de las 17, que él me proveería los códigos”. El dinero, en tanto, sería “depositado en mi cuenta, también con un código que me iba a dar. Además tenía que ir a un cajero para culminar la operación”.

Para seguir con su víctima en el anzuelo, “me pidió mi número de celular, me llamó enseguida y estuvimos comunicados hasta que llegué al banco Provincia de 44 entre 27 y 28”. Una vez frente a la máquina, el estafador lo guió por el menú hasta conseguir sustraerle los 23 mil pesos que había en la cuenta. “Angustiado por la situación, me fui a la DDI a radicar la denuncia y allí me dijeron que avisara al Banco y bloqueara la tarjeta”. Ese acto lo salvó de algo peor: los delincuentes le habían tramitado un préstamo de 180 mil pesos que pudo ser frenado.

En tanto, a Claudia Guillorme, una docente jubilada y ex directora del Normal 1, la sorprendieron por medio de las redes sociales. La mujer explicó que aguardaba a ser contactada por personal del Banco Provincia, a raíz de un pedido de extensión de su tarjeta. “Me llegó entonces un mensaje por Facebook que decía ‘usuario’ y creo que hasta tenía el logo del Bapro. Esa persona me hizo preguntas sobre el turno que había pedido y me pidió que me registrara como usuario, lo cual hice y luego me pidió que le mandara unos números que estaban en un mail que luego me mandaron del banco”, detalló. Todo terminó con su cuenta inutilizada, la tarjeta suspendida y el vaciamiento de su cuenta. “Habían gestionado un crédito a mi nombre por $450 mil y un adelanto de sueldo de $15,000”, señaló.