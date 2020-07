Enorme expectativa por el Cartonazo: quedó vacante y el pozo llegó a $300 mil

Crece la ilusión por alcanzar el súper premio del próximo Cartonazo, ya que el que cerró ayer quedó vacante y ascenderá a la suma de 300 mil pesos. Quien lo gane podrá por ejemplo cubrir durante 15 meses la canasta básica, organizar una fiesta, programar un viaje por el país o arreglar su vivienda.

La suma que se pondrá en juego en esta oportunidad es el equivalente a unas 15 canastas básicas requeridas por una familia tipo, de acuerdo al relevamiento nacional, ya que una familia compuesta por dos personas adultas y dos niños, necesitó en mayo percibir ingresos por $18.833,55 para abonar los bienes y servicios que integran la canasta básica total. El ganador también podrá hacer frente a una fiesta de 15 para 100 personas, por un monto de $150 mil pesos, regalarle a la cumpleañera un teléfono por $20 mil y hasta planificar un viaje familiar al norte argentino con el dinero restante.

Al quedar una vez más el pozo vacante, desde mañana se pondrá en juego 300.000 pesos para el ganador de la próxima jugada. La importante suma permitirá seguramente concretar muchos proyectos a quien la gane.

Tal como pasó la semana pasada, ayer nadie se presentó con el cartón con los quince números, entonces ese pozo se sumará a la jugada que comenzará mañana, con la entrega de los nuevos cupones junto a la edición impresa de EL DIA.

Una gran expectativa se produjo ayer por saber si algún vecino de la Región conseguía los números de la suerte y se quedaba con los $250.000 que ponía en juego el Cartonazo. Pero a las 17, hora límite para la presentación de los ganadores, ningún lector se presentó con el cupón completo en la redacción del diario.

Por eso el pozo de 250.000 pesos que estaba en juego se acumula para la próxima jugada, por lo que en la siguiente ronda el premio será de 300 mil pesos.

La expectativa en la Ciudad es cada vez más grande y muchos lectores se sumarán al juego con renovadas esperanzas de alcanzar el megapozo de 300.000 pesos.

CóMO JUGAR

La nueva ronda empieza mañana, cuando con la edición impresa de EL DIA se entreguen los cartones para participar.

De esta forma, con 300.000 pesos en juego, hay una enorme expectativa en la Ciudad con la definición de la propuesta que siguen miles de lectores.

Como se sabe, desde el sábado y hasta el miércoles se publican los números que los lectores deben cotejar con los que figuran en sus cupones, o seguirlos a través de la programación de la 99.

Para transformarse en ganador hay que tener los quince aciertos.

Si al llegar al miércoles, los lectores tienen los quince aciertos, se transforman en ganadores del concurso. En caso de haber más de un ganador, se reparten el premio en partes iguales, como ocurrió en numerosas oportunidades.

Quienes tengan los quince aciertos, deben comunicarse con el diario (al 425-0101) y presentarse entre las 11 y las 17 en las oficinas de diagonal 80 N° 815/817, con el cupón ganador de la ronda.

El juego, a lo largo de su historia, ya entregó pozos de hasta 350.000 pesos.

Televisor

Las boletas no ganadoras también tienen una segunda oportunidad. Los cupones de este mes que no tuvieron premio no hay que tirarlos. Pueden participar del sorteo del televisor LED que se pone en juego el último día hábil de cada mes. Los lectores tienen que completar los cupones no ganadores y depositarlos en las oficinas de diagonal 80 N° 815/817.