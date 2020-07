Colegios privados recibirán auxilio de la Provincia para pagar sueldos y aguinaldos

Los colegios privados necesitan auxilio económico para afrontar el pago de salarios. Este mes se sumó el aguinaldo a las preocupaciones del sector. Luego de varios intentos y pedidos, ayer dialogaron con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien anunció “un giro de 340 millones de pesos para las escuelas” con subsidio estatal y “gestionar ante el gobierno nacional la aceleración del pago de ATP (programa de emergencia al Trabajo y la Producción)”, que permite pagar un porcentaje de los haberes de los docentes y empleados de los establecimientos educativos que no tienen ayuda estatal.

Las altas tasas de morosidad en los pagos en gran parte de los distritos bonaerenses llevaron a los propietarios de los colegios privados a buscar recursos en forma desesperada para cumplir con el pago de los salarios, una asignatura que se complicó desde que se implementó la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus.

En la reunión virtual que se realizó ayer participaron representantes de cámaras de escuelas privadas; el gobernador bonaerense; la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; y la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec.

“Hemos resuelto adelantarle a las instituciones 340 millones de pesos a cuenta de liquidaciones pasadas no realizadas y de las futuras”, dijo Kicillof.

“Sabemos que no resuelve el problema de fondo, probablemente tampoco alcance para generar alivio completo”, admitió Kicillof sobre el aporte extraordinario.

El gobernador anunció además que los establecimientos educativos privados que lo soliciten accederán al programa nacional ATP de aporte para el pago de salarios. Esto es para los establecimientos que no reciben subsidio estatal.

Las escuelas privadas “tienen sus especificidades y por eso les costó más acceder a un programa que estaba pensado para que las contemple”, indicó el mandatario bonaerense.

“Lo hablé con el ministro de Educación nacional (Nicolás) Trotta y abrimos un canal de diálogo para que esas dificultades se zanjaran”, señaló, al tiempo que subrayó que “todos los que deberían cobrarlo, lo tienen que cobrar”.

Por la tarde, la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP), que integra a colegios privados de 15 provincias, tuvieron otra reunión virtual con Trotta, en la que se abordó puntualmente la situación de los ATP.

En la Provincia hay 6.500 servicios educativos privados, a los que concurren más de 1.600.000 alumnos.

En la reunión con Kicillof, Vila y Ruiz Malec, estuvieron representantes de la Asociación de Instituciones de Educación Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA); el Consejo de Educación Católica (CEC), bonaerense; la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA); Establecimientos Privados Educativos Asociados (EPEA); y El Consejo de Educación Cristiana Evangélica (CECE).

Una de las entidades que participó del encuentro con los funcionarios bonaerenses planteó que “resaltamos la predisposición de atender los pedidos del sector, donde se registraron distintas dificultades con el avance de la cuarentena y consideramos positivo el encuentro realizado”.

AIEPBA y JUNEP realizaron un relevamiento sobre el acceso al ATP en abril y mayo. Según los primeros datos, un 60 por ciento de los empleados de los colegios privados aún no lo pudo percibir para el salario de mayo y un 46 por ciento en lo que corresponde a abril. El registro se hizo sobre 1.200 establecimientos educativos.

La encuesta evidenció que “una amplia mayoría de los empleadores manifestaron no haber recibido la información a tiempo, ni en forma”.

Los mismos encuestados al ser requeridos sobre el porcentaje de personal que había recibido el beneficio sobre la totalidad de la planta del establecimiento indicaron que el 41 por ciento recibió para menos del 20 por ciento de sus empleados; el 25 por ciento recibió para entre el 20 y el 40 por ciento de sus empleados; y el 34% recibió para más del 41% de sus empleados.

Cuando se les preguntó sobre la cantidad de empleados por los que no habían recibido el beneficio el 51 por ciento manifestó que no recibieron entre 1 y 20 empleados; el 16 por ciento expresó que no recibieron entre 21 y 40 empleados; y el 33 por ciento indicó que no lo recibieron más de 41 empleados.

También se les preguntó en qué situación se encuentra a la fecha la presentación de la ATP del mes de mayo, a lo que el 47% respondió que lo han aprobado; el 47% que se encuentra en “proceso de análisis”; el 5% no se registró y un 1% fue desaprobado.

“Podemos ver que la mitad de los empleadores de la educación no tuvieron respuesta (ni afirmativa ni negativa) del ATP mayo, finalizando el mes de junio”, indicaron en AIEPBA.

Por otro lado, se le preguntó al 46 por ciento que no recibió el beneficio los motivos por los que no fue otorgado: el 43 por ciento indicó que el monto de facturación del período interanual requerido era superior al 5 por ciento; el 18 por ciento indicó que cumplía con los requisitos para el otorgamiento, y no se lo pagaron. En tanto, el 35 por ciento refirió que fue por otros motivos no contemplados en las opciones y el 4 por ciento dijo que la presentación fue tardía, explicaron en la asociación que realizó la encuesta.

Cuando preguntaron si habían hecho la presentación de mayo a pesar de no haber sido beneficiarios para abril, el 93,5 por ciento respondió que sí. “El importante porcentaje nos permite inferir la importancia que tiene este servicio para los servicios educativos”, dijeron en AIEPBA y JUNEP.

Repreguntados sobre la situación en que se encuentran a la fecha sobre la presentación de mayo a pesar de no haberla recibido en abril, el 86 por ciento respondió que está en “proceso de análisis”; el 9 por ciento que está aprobado y el 5% ha sido desaprobado, agregaron los autores del relevamiento.