La cuarentena aviva tensiones entre la Provincia y CABA

La cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y el Gran La Plata podría tomar caminos distintos a partir del 18 de julio. Al menos, así quedó planteado en las últimas horas, cuando desde el gobierno porteño avanzaron en su intención de volver hacia una flexibilización del aislamiento -tal como regía antes del 1º de julio-, mientras en la Provincia juzgaron como “no deseable” que la capital federal y los municipios del Gran Buenos Aires y Gran La Plata se bifurquen. El contrapunto quedó planteado.

“La gente no aguanta más y nosotros estamos haciendo todo lo necesario para que a partir del 18 podamos cambiarlo”, sentenció en conferencia de prensa el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós.

La sentencia pareció recoger las presiones vertidas desde sectores del PRO y Juntos por el Cambio hacia el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y que, concretamente, pujan por levantar el candado sobre el extendido aislamiento.

Esos cuestionamientos se hacen eco también de un hartazgo social que se refleja con mayor ruido en la capital que en la Provincia, según indican los sondeos. “No hay argumentos sanitarios para seguir con un confinamiento tan estricto”, repiten cerca de Larreta.

Precisamente ayer, Quirós celebró como “una muy buena información” que la cantidad de casos diarios de coronavirus “se está estabilizando” y que el índice R -el número básico de reproducción que indica la cantidad promedio de contagiados que hay por cada infectado- “estaba en 1,1 y ahora está en 1,05. Está lentamente empezando a descender”. Ese cuadro, de mantenerse así, permitiría “desandar medidas”. Esto es, por ejemplo, reabrir los miles de comercios que tuvieron que volver a cerrar tras el endurecimiento de la cuarentena.

En la Provincia opinan distinto. Si bien no se sabe con certeza cuál es el R bonaerense y la cantidad de contagiados es claramente mayor a la registrada en territorio porteño -ayer sumó 1.476 nuevos casos, contra 995 de la capital del país-, el gobernador Axel Kicillof explicó que “cada 100 habitantes hay 0,3 contagios en la Provincia. En la ciudad de Buenos Aires hay 1 contagio cada 100 habitantes. O sea, en el territorio más densamente poblado, que es la Ciudad, es donde más contagios hay y eso va disminuyendo en la medida que la superficie es más grande y hay otra demografía”.

Porque, si bien es cierto que la Provincia sobrepasa a la capital federal en número de contagios, también lo es que la población del Conurbano y el Gran La Plata -que concentran más del 90 por ciento de los casos-, cuadruplican a la de Buenos Aires.

Con esos datos, Kicillof pareció ponerle un freno a las aspiraciones porteñas plasmadas por Quirós.

Pero cerca de Larreta desafiaban: “Si esto [la curva de contagios] se mantiene así, vamos a desandar el camino. Salvo que nos lo prohíban”.

“No sería deseable”, respondió en declaraciones radiales el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, al explicar que “el área metropolitana es una unidad epidemiológica que no podemos separar. La verdad es que es medio difícil, porque el intercambio de un municipio y todos los de su alrededor es continuo”. En su definición, se trata de “un gran conglomerado de 15 millones de personas viviendo juntas, que van y vienen, con un intercambio enorme. Lo ideal, como estamos haciendo ahora, es tomar las medidas en conjunto. Eso es lo que pensamos”.

Para el titular de la cartera sanitaria, “los que vinieron del extranjero, la mayoría ingresaron por Capital Federal y luego se corrieron a los barrios populares, luego al primer cordón (del Gran Buenos Aires), luego al segundo cordón, como ya estamos viendo”.

“Como una mancha de aceite, cuando uno hace la animación. Eso después vuelve como un tsunami. Lo que se va al segundo cordón, después vuelve hacia la Capital. Porque la interacción es permanente”, ilustró Gollán.

Más duro fue su viceministro, Nicolás Kreplak, quien calificó como “una situación irracional o de fanatismo que no compartimos” la proyección de una apertura de la cuarentena. “Con los casos de COVID-19 que vemos incrementados a diario, hoy no podríamos estar hablando de una flexibilización del aislamiento”, zanjó el funcionario bonaerense.

Si la cuarentena seguirá como hasta ahora o se flexibilizará; si será una sola o irá por carriles separados -la ciudad de Buenos Aires por un lado, el Conurbano y Gran La Plata por el otro-, es algo que recién empezará a definirse el fin de semana, cuando hayan pasado diez días desde el endurecimiento del aislamiento actual.

Allí, las autoridades se detendrán en un dato en particular: ver si las restricciones aplicadas impactaron positivamente o no en la curva de contagios. En la Provincia, los casos positivos ascendieron a 41.450. Y, desde el inicio de la pandemia, se registran 227 casos por cada 100.000 habitantes, un número que preocupa. “Hasta ahora no mejora -reconocían en el Gobierno-, hay que bajarlo”.

