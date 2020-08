“Lagostena es un psicópata y no confesará dónde está el cuerpo”

A 10 años del crimen de Érica Soriano, la joven embarazada que desapareció en Lanús y por cuyo femicidio fue condenado a 22 años de prisión su pareja, Daniel Lagostena, la madre de la víctima aseguró que el condenado es un “psicópata” que nunca va a confesar qué hizo con el cuerpo y pidió que la Justicia avance para descubrir quiénes fueron los cómplices.

“Pasaron 10 años pero para mí es como si nunca hubiera pasado el tiempo. El dolor está vigente siempre, no se va a ir nunca”, aseguró María Ester Soriano, quien tiene 70 años, cuatro hijos, siete nietos y hasta un bisnieto de Florencia, la hija de Érica que tenía 12 años cuando asesinaron a su mamá.

“Es cierto que el cuerpo nunca apareció y que este caso sienta un precedente pero muchas veces no hay solución con el cuerpo y todo. Yo no esperaba la condena a Lagostena, no le había puesto expectativa y la verdad es que a mí me sorprendió gratamente”, dijo la madre de la víctima sobre los 22 años de prisión a los que fue condenado su exyerno.

La condena fue impuesta tras el juicio en 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora, y el 5 de mayo fue confirmada por la Sala I del Tribunal de Casación penal bonaerense. Más allá de estar conforme con que Lagostena esté preso, aclaró la mujer que “hay gente que estaba en complicidad con él que quedó en la nada”.

“A mí me falta un eslabón. Daniel Lagostena es un psicópata que no va a hablar, que nunca va a decir qué hizo con mi hija. Y por eso yo pienso que con la gente que lo ayudó podríamos saber algo a través de ellos”, explicó.

“Toda la gente que mintió por él y que se le abrió una causa por falso testimonio, no quedó en nada. Y la verdad es que las medias tintas no sirven, hay que ser frío o caliente pero tibio no. Así que cuando pase la pandemia, volveré a empezar en tribunales”, anunció la mujer que es vicepresidenta de la ONG “De adentro para el mundo”, dedicada a la inclusión de personas con discapacidad.

Lagostena tiene 60 años, cumple su condena en la Unidad 1 de Olmos y en enero difundió la publicación de un libro titulado “La verdad sobre el caso Érica Soriano”. La madre de Soriano contó que lo leyó y opinó: “No esperaba otra cosa de él. Dice cosas muy tontas. Es un psicópata de manual”.

Al condenar a Lagostena por “homicidio en concurso ideal con aborto”, ya que Érica, de 30 años, estaba embarazada de ocho semanas, el tribunal dio por probado que el crimen ocurrió entre las 22.30 del 20 de agosto y las 15 de 21 de agosto de 2010 en la casa del imputado, en Pasaje Coronel Santiago 1433 de Lanús, donde ambos convivían desde hacía cuatro meses.