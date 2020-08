Trump llamó a no comprar una marca de neumáticos porque no publicita su eslogan de campaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó hoy a sus compatriotas a no comprar neumáticos Goodyear porque esta empresa no permite en sus locales la exhibición del cotillón electoral del mandatario.

“No compre neumáticos Goodyear: anunciaron una prohibición de los sombreros MAGA; ¡obtenga mejores neumáticos por mucho menos!”, escribió el jefe de la Casa Blanca en su cuenta oficial en Twitter.

Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!).