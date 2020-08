Se suman más pacientes con cáncer que reclaman la medicación para poder seguir el tratamiento

Carlos Alberto Amerio tiene 64 años y es de La Plata. En septiembre del 2019 le detectaron que tenía cáncer de próstata. Para poder avanzar con el tratamiento médico indicado por los profesionales necesita de dos medicaciones que se le dificultan su otorgamiento.

Según le detalló el propio Amerio a este diario, "me atiendo en el Hospital San Martín, no tengo obra social. Cuando me detectaron el cáncer no pude empezar con tratamiento. Previo a la quimioterapia, debía tener medicación inyectable y otra vía oral".

"Recién en junio de este año me dieron la primer inyección de Leuprolide. Pero debería ser una por mes y en julio no pudieron darmela. No puedo interrumpir el tratamiento".

Por otro lado está el caso de Silvia Pacheco, que tiene 41 años y también vive en La Plata. A través de su Facebook, su esposo fue quien hizo públicamente su caso: "Necesito urgentemente una medicación que es para un tratamiento de rayos y quimioterapia en el hospital San Martín de La Plata donde fue operada mi señora".

Detalla que "yo ya había hecho todos los trámites para el pedido de los medicamentos ya hace 2 meses y resulta que no hay medicamentos porque no hay en stock. Me dirigí para reclamar ese medicamento porque no llegó al hospital, lo cual me dicen que el medicamento no está y no lo tienen en stock".

"Mi desesperación es que ella tiene que empezar rayos el lunes porque ya tiene el turno,la vida de mi señora depende exclusivamente de eso, de rayos y quimioterapia. Se que no es el lugar pero de verdad me encuentro desesperado y he averiguado para comprarlo y el tema es que cuesta $85.000. No el tema de juntar la plata, el tema es que no se venden en las farmacias,es un medicamento que los piden los doctores de oncología para estos tratamientos".