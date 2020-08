La refinanciación de las tarjetas de crédito, más cara

Este mes, comenzaron a llegar las cuotas para aquellos que refinanciaron el pago total del resumen de su tarjeta de crédito en abril, a principios del parate por el coronavirus. Y para muchos llegaron con sorpresa, ya que se encontraron con sumas más altas de las comprometidas por el gobierno nacional en abril.

La propuesta oficial en ese momento fue un plan de refinanciamiento que contempló 3 meses de gracias, y comenzarlo a saldar recién este mes. De acuerdo a un informe de la consultora CERX, publicado por el diario Clarín, hay cerca de 2,5 millones de hogares que entraron en ese esquema.“

El trabajo de la economista Victoria Giarrizzo para esa consultora detalla que “hay disparidades entre lo que se cobra. En algunos bancos se cumple la tasa del 43 por ciento y en otros no. Además mucha gente que entró pensó que pagaría de cuota $147 por cada $ 1.000 de deuda. Pero llegaron más de $ 400 por cada $ 1.000”, indicó el trabajo realizado por Victoria Giarrizzo, de la consultora. Explicó que la cuenta es más compleja porque los $ 147 no incluyen el IVA sobre intereses y se cobran por cada $ 1.000 de la deuda inicial, no sobre la deuda que va quedando.

“Es muy importante que el Banco Central aclare para aplacar el malestar que se generó y que la gente entienda para reclamar excesos. Además, el vencimiento del plan ocurre cuando la cuarentena sigue, las familias están muy endeudas y los ingresos no se recuperaron”, advierte el informe

Mientras, según confirmó Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación, en declaraciones a radio Mitre, ese pago de 147 pesos cada 1.000 de deuda no contemplaba el IVA sobre los intereses aunque aseguró que esos intereses son decrecientes y se terminará pagando ese tope que se habló en abril.

Lo cierto que este mes los clientes que refinanciaron su resumen de abril tuvieron que pagar una primera cuota inicial de 153 pesos cada 1.000 de deuda.

Para la consultora, otra duda que el Banco Central tendría que aclarar es si los intereses se aplican siempre sobre el saldo inicial o sobre el saldo que va quedando a medida que se va cancelando capital.