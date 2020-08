Las acciones argentinas retroceden hasta 5% en Wall Street

La cotización del dólar para la venta al público cerró en $ 77,94 en promedio, con una suba marginal de dos centavos con respecto a la víspera, mientras que en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba un retroceso de 1%, en $ 131,58.



El dólar MEP operaba también en baja, en este caso de 1,4%, en $ 128,53 por unidad.



En el segmento mayorista, por su parte, la divisa estadounidense avanzó ocho centavos y finalizó la rueda en $ 73,81.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 101,32 por unidad.



En tanto, el denominado dólar informal o “blue” se negociaba sin cambios, a $137.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que la insuficiente oferta privada en el segmento mayorista “forzó ventas del Central” para abastecer la demanda de divisas.



El especialista estimó que la entidad monetaria tuvo que desprenderse de US$ 60 millones aproximadamente para atender pedidos de compra autorizados.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 207 millones y se registraron US$ 101 millones en el sector de futuros del MAE.

CAIDA DE LAS ACCIONES ARGENTINAS

El índice S&P Merval baja 2,25% y se ubica en 45.686,61 unidades, mientras que el riesgo país avanza 0,1% hasta los 2.141 puntos básicos, pasada la media rueda de operaciones en el mercado local.



En el panel líder de la bolsa porteña, Transportadora de Gas del Sur y Cablevisión Holding anotaban pérdidas de 5,90% y 5,85%, respectivamente.



En sentido opuesto, Aluar e YPF registraban ganancias por 0,40% y 0,19%, en ese orden.



En los mercados internacionales Wall Street operaba mixto en una nueva sesión marcada por la volatilidad financiera, producto del impacto de la pandemia de coronavirus en la economía global.



En tanto, los ADR de empresas argentinas registraban mayoría de bajas, en una jornada en la que Irsa lideraba ese lote con un retroceso de 4,9%.



En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares operaban con descensos de hasta 4,3%, mientras que los títulos en pesos registraban bajas de hasta 1,8%.