Informe Pincha: sigue la disputa con Newell's por Lema

Estudiantes sigue apuntando sus cañones al defensor central y el deseo tiene nombre y apellido: Cristian Lema.

El pase del ex Newell´s, de 30 años, pertenece al Benfica de Portugal, que actualmente analiza los pasos a seguir. Y es que al interés del Pincha se le sumó uno fuerte de la institución rosarina, que ya lo tuvo la temporada pasada y que se quedó muy conforme con su rendimiento. De hecho, desde Rosario esgrimen que están dispuestos a ofertar una suma superior al millón de dólares para comprar una porción de la pase del también ex Belgrano, algo que Estudiantes no haría.

De esta manera, las próximas horas serán claves para determinar si el nacido en Madryn continuará en Newell´s, llegará a La Plata o tendrá su futuro en Estados Unidos, otro de los mercados interesados.