El Kun Agüero hizo bailar y cantar a un platense hincha de Racing por stream en twitch

Un joven platense tuvo un momento inolvidable delante de su PC. Porque en el medio de un stream en twitch apareció la estrella Sergio Kun Agüero, con quien interactuó un largo rato a pesar de su fanatismo por Racing.

Valentín Di Salvo es jugador de hockey de Universitario y suele tener una activa participación en redes sociales y en los canales de las diferentes plataformas pero nunca imaginó que el Kun podía llegar a prenderse como lo hizo.

“Qué haces...noo..qué hace el Kun acá”? se sorprendió. Kun amigo, la put...madre, aguante Racing, sos el uno perro”, decía entusiasmado y agregó “el golazo que nos metiste (recordando un clásico) te lo perdono amigo. Qué grande”.

Del otro lado el Kun sonría y le pidió bailar: “Bailá, bailá”. A lo que el joven aceptó y le dijo: “sale lo que sale” y se puso a realizar una coreografía mientras cantaba, siempre con la casaca de Racing puesta.

“Sí claro nene, ahí va” festejaba el ex jugador del Rojo y remarcaba: “está con todo este, me copa, tiene energía. No para”.

“Soy de La Plata, soy de Racing y de apellido Di Salvo”, respondió el chico antes de poner otro tema para continuar bailando y cantando. “Dale pá”, motivó nuevamente el delantero del City.

Finalmente el joven terminó cantando una canción de Luis Miguel con un karaoke.