En plena pandemia, la Ciudad entra en “modo primavera”

Días preciosos, a puro sol, se viven en la previa al comienzo oficial de la primavera, la estación del estallido de la naturaleza, que será este lunes. Después del invierno más frío, largo y oscuro que se haya presentado, como consecuencia del COVID-19, crece la necesidad de la gente de encontrarse en una fecha que suele celebrarse al aire libre. De ahí que se descarta un 21 de septiembre de 2020 con los vecinos copando, quizás más que nunca y pese a las restricciones, las plazas y los parques.

Como medida de prevención, para evitar el contacto interpersonal cercano, la Comuna realizó algunas intervenciones en los espacios verdes de la Ciudad y demarcó con círculos los parques y plazas para que los vecinos cumplan con el distanciamiento social requerido.

Ello pese a que las salidas recreativas para la población general no están aún permitidas. No obstante, en los últimos fines de semana se ha visto un constante incremento en la cantidad de gente que visita parques, plazas y ramblas. Eso, a pesar de los pedidos de los trabajadores de la salud para que la gente se “quede en casa” para evitar contagios ante el estrés que muestra el sistema sanitario. Algunos salen a caminar o trotar, otros a tomar mate... y hay hasta picados de fútbol once.

Por eso, este fin de semana, para un mayor control del distanciamiento social, se dispondrá de alrededor de 600 agentes que se repartirán en los diferentes espacios verdes platenses. Además, por una cuestión de bioseguridad, la Municipalidad solicitó que se eviten las reuniones sociales y que no se dejen de cumplir las medidas sanitarias de prevención.

“Ante la llegada de la primavera hemos desplegado nuevos operativos en el espacio público, para realizar tareas de prevención y concientización, con el objetivo de evitar contagios por el COVID-19”, explicó el Secretario de Espacios Públicos del Municipio, José Etchart, y puntualizó: “Iniciamos una intervención estratégica de diseño urbano en espacios verdes para que las personas sigan los procedimientos adecuados recomendados”.

En ese sentido, se dispuso la demarcación de círculos en más de una decena de parques y plazas públicas de la Ciudad con el objetivo de que las salidas saludables se realicen respetando el distanciamiento social requerido por las autoridades sanitarias.

“Esta acción de prevención se une a las desinfecciones permanentes en espacios públicos, la presencia de inspectores acompañando a los vecinos y las marcaciones en la vereda con indicaciones de distanciamiento”, agregó el funcionario.

Operativos especiales

Por otro lado, desde el Municipio se anunció que este fin de semana se desplegarán operativos con una dotación de 600 agentes municipales, tanto en parques como en plazas de la Ciudad.

Esos procedimientos se aprovecharán, asimismo, para profundizar las campañas de concientización sobre los riesgos que implica la circulación del coronavirus. “Los promotores de salud y agentes comunales les informarán a los vecinos sobre la importancia de respetar el aislamiento obligatorio, evitar las reuniones sociales y mantener las medidas de higiene”, dijo Etchart.

La víspera fue otra de las jornadas espléndidas de este septiembre y en las primeras horas del día los vecinos advirtieron el trabajo de las cuadrillas municipales en los espacios públicos que, se cree, se ocuparán este fin de semana con vecinos que buscarán el esparcimiento al aire libre.

“Desde las primeras horas de este viernes, comenzamos a pintar círculos sociales en el espacio público abierto para fomentar prácticas seguras en las visitas de los vecinos a los parques y las plazas”, remarcó Etchart, y especificó: “Los círculos tienen 1,5 metros de diámetro y se encuentran a 3 metros de distancia cada uno”.

Cada fin de semana que pasa hay más gente en parques y plazas. Y este, encima, es especial

Según se informó, las acciones se desarrollarán también hoy, y entre las dos jornadas se realizarán las intervenciones en Parque Alberti, Plaza Azcuénaga, Plaza Paso, Parque San Martín, Plaza Islas Malvinas, Plaza Moreno, Parque Castelli, Parque Saavedra, Plaza Belgrano, Plaza Mitre, y Plaza San Martín.

Asimismo, las mismas tareas se desarrollarán durante el fin de semana en las distintas localidades del Partido.

Los círculos demarcatorios, según se explicó, se pintarán en cada espacio público en una cantidad que dependerá de las dimensiones del lugar.

Piden evitar reuniones en espacios cerrados

Justamente frente a la llegada del Día de la Primavera, el Secretario de Salud, Enrique Rifourcat, recordó que “el encuentro intrafamiliar o de amigos en ambientes cerrados es lo que más nos expone a situaciones de contagio del virus”, y remarcó: “Apelamos a la responsabilidad individual, el respeto al virus y a explicarle a los vecinos cómo evitar los riesgos de transmisión”.

Desde la Comuna se remarcó la importancia de utilizar en todo momento el tapaboca - nariz cuando se está en contacto con otras personas; mantener la distancia social de 1.5 metros; evitar compartir bebidas o el mate; procurar no permanecer en ambientes cerrados, sin la debida ventilación; y mantener el lavado frecuente de manos.

Piden no dejar de ponerse el tapabocas, ahora que se ve que mucha gente en la calle relajó su uso