En 48 horas, dos policías perdieron sus armas al ser asaltados en La Plata

Un agente de la Fuerza de 32 años, que presta servicios en la Estación de Policía Lomas de Zamora, fue víctima de un asalto en Melchor Romero. Fuentes oficiales le revelaron a este diario que el joven oficial se resistió al atraco, pero terminó por perder su arma reglamentaria 9 milímetros en el proceso.

La denuncia fue radicada en la comisaría Decimocuarta por el damnificado, quien refirió los pormenores del episodio. En el intercambio con los ladrones no hubo heridos.

El caso cobra relevancia por la situación misma, y también porque se trata del segundo hecho en la Región de similares características en tan sólo 48 horas. El miércoles último, otro efectivo policial había sido sorprendido por delincuentes en El Mondongo y el resultado fue el mismo.

UN DISPARO A LA MEDIANOCHE

Según declaró el Policía, el ataque tuvo lugar entre la noche del jueves y la medianoche de ayer, mientras circulaba en su vehículo particular, un Renault 19, por una zona del barrio El Futuro en la que abundan los grandes terrenos y escasean las casas. “Iba por la calle 528 y casi al llegar a 172 se topó con dos sujetos con intenciones de robo”, revelaron los voceros de acuerdo a lo referido por el efectivo.

En la calle a esa hora no había nadie más y por eso creyó que se trataba de una actitud por demás sospechosa.

El agente no dudó y, antes de que se le acercaran demasiado, frenó el rodado y descendió, arma en mano. No obstante, uno de los presuntos malvivientes fue más rápido que él y en segundos estuvo encima suyo. En este punto el relato es confuso, ya que no queda muy en claro por qué se bajó del auto si los supuestos ladrones iban a pie.

Siempre conforme a la exposición de la víctima, se produjo un forcejeo al que no se sumó el otro individuo. El oficial alcanzó a realizar un disparo intimidatorio que no logró su cometido. Es que, según le indicó el damnificado a las autoridades, en ese momento el cargador de la pistola, se separó de la misma y cayó en el camino de tierra.

El accidente distrajo al agente y su contrincante aprovechó el instante para arrebatarle el arma de sus manos, una Bersa Thunder 9 milímetros. Luego huyó hacia donde estaba su compinche y juntos se perdieron en la noche. En tanto, el Policía caminó unos metros hasta 171 y desde ahí alertó al 911 de lo que había ocurrido. Eran las 0.05 del viernes.

El sector está rodeado de campos y prácticamente se descarta que testigos hayan presenciado el episodio.

Como se dijo, el incidente hace recordad al sucedido días atrás en 60 y 115. En esa ocasión, un capitán que presta servicios en la Dirección De Infantería La Plata fue atacado minutos antes de las 6 de la mañana por dos motochorros.

El reporte oficial del caso detalló que el hombre (que estaba vestido de civil) se dirigía a comenzar el turno y fue abordado en esa esquina por dos delincuentes en el momento en el que pretendía ingresar al predio.

Se desconoce si sabían que era miembro de la Fuerza. Lo golpearon en la cabeza apenas lo tuvieron cerca y de esa forma lo redujeron con rapidez. Sin perder tiempo, lo despojaron de su arma reglamentaria de la marca Taurus, calibre 9 milímetros, y también de la suma de 13 mil pesos que traía consigo en la billetera.

Un pesquisa señaló que, todavía tirado en la vereda a causa del ataque, alcanzó a verlos escapar “en dirección al Bosque”. Una vez radicó la denuncia, se montó en la zona un importante operativo policial que incluyó un rastrillaje, aunque el mismo dio resultado negativo.

La fuente agregó que el capitán agredido presentaba una lesión en el cuero cabelludo (sin revestir gravedad) y fue asistido en el lugar. Por el robo se abrió una causa en la comisaría Novena, con intervención de Asuntos Internos por el hurto del arma.