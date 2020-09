El sorpresivo pase factura de Juana Viale que descolocó a Jorge Lanata en “La noche de Mirtha”

Jorge Lanata estuvo invitado el sábado al programa "La Noche de Mirtha Legrand", el cuál en tiempos de pandemia es conducido por Juana Viale. Y la conductora, sin pelos en la lengua le hizo un fuerte reclamo al periodista.

Lanata, en un momento de la cena, que sólo tuvo la presencia de ellos dos, se refirió a la intervención del Estado en la economía y dio a entender que a los dirigentes que hoy están en el poder "les molesta el mérito".

"Laburar para llegar a un lugar, no que me regalen nada. Bueno, yo estoy acá no es que me lo regalaron, estoy haciendo todo por mi abuela eh. Atención", opinó entonces Juanita.

"Aparte vos hace mil años que estás laburando, no te tenés que disculpar", la interrumpió el periodista. "Aclaro, porque acá tenés que aclarar", sostuvo la conductora. "No tenés que aclarar nada", le dijo Lanata.

“Bueno, no. Yo a veces siento que tengo que aclarar porque siempre están los malintencionados", retrucó ella y le pasó la factura sin dar más vueltas.

"Hay gente que trabaja con vos en tu programa de radio que dice que yo le quiero afanar el programa a mi abuela"

"¿Quién dijo eso?", quiso saber el periodista.

"¡¡La Calabró!!", respondió Juana en clara referencia a Marina.

"No, vos dijiste que querías hacer el programa ... Yo pasé la grabación", le retrucó el invitado.

"No, yo no dije eso, en Verdad consecuencia me preguntaron si yo me quedaría con el programa de mi abuela y yo dije: 'Siempre que sea por mi abuela, sí. Si ella no quiere seguir, sí'. ¿Eso es querer apropiarse de algo?", aclaró la nieta de la diva.

"No, pero vos no lo escuchaste. Ella no dijo eso, yo estaba ahí, pero no nos vamos a poner a discutir eso".

"Bueno pero por eso aclaro, porque hay gente que es malintencionada en la vida", dijo finalmente Juan tras el breve cruce.