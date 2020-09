Un experto chino destacó que "es probable que se geste un Covid-21 si no se encuentra la raíz del problema"

Al experto en Salud Global del Council on Foreign Relations de Estados Unidos, Yanzhong Huang, le preocupan los coletazos del Covid-19 y sobre todo cómo surgió. Porque si ignoramos su origen, confía en un diálogo con La Nación, "es bastante probable" que se esté gestando su versión 2021.

"No sabemos cuándo terminará la pandemia. Tampoco podemos descartar que este virus mute y se convierta en un brote más transmisible y más letal", destacó el profesional chino, con residencia en New Jersey. "¿Y si el virus muta y la vacuna resulta menos efectiva? Podría resultar una pesadilla".

Para el experto, resolver la cuestión implica una acción global que no se está viendo porque “cada cual actúa por su cuenta”. “Mientras tengamos un país que no esté libre del virus no podremos declarar que la pandemia ha terminado. Es crítico que los países trabajen juntos y se ayuden, especialmente los países desarrollados”, asegura. Y remarca que lo mismo sucede con la vacuna: “Algunos países tienen la capacidad para desarrollarla y otros tienen la capacidad financiera para pagar por ella. Esos países deben trabajar juntos para garantizar que los países pobres tengan igual acceso a las vacunas. Pero está pasando todo lo contrario”

En otro orden, no descartó que el virus pueda mutar y convertirse en algo más transmisible y letal si no se descubre cómo se originó: “Probablemente, sí. Por eso creo que es importante rastrear cómo comenzó el brote. No solo es importante para terminar con la pandemia actual, sino para prevenir que puedan darse nuevos brotes similares. Porque las vacunas podrán solucionar esta crisis, pero la raíz del problema seguirá ahí, latente, al igual que el ámbito que funcionó como cadena de transmisión. Debemos encontrar las raíces del problema para encarar una solución definitiva. Llegado el caso, tendremos que prohibir el tráfico y el consumo de animales salvajes o incluso erradicar algunos murciélagos”