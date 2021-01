Australia modificó su himno nacional para dar reconocimiento a los pueblos indígenas

Australia empezó hoy el nuevo año con un cambio clave en la letra de su himno nacional, denominado "Advance Australia Fair" ("Avanza Australia justa"), para reconocer mejor el rol, las culturas y la historia de los pueblos indígenas que viven en ese país desde hace 65.000 años.

El primer ministro, Scott Morrison, anunció que desde hoy la frase "porque somos jóvenes y libres" del actual himno cambiará a "porque somos uno y libres" para incluir también la historia previa al colonialismo.

El cambio fue aprobado por el gobernador general, David Huyrley, quien representa a la reina de Inglaterra, jefa del Estado también de Australia, reportó la agencia de noticias ANSA.

