Papelón del “Loco”: goleado por un rival de cuarta división

Leeds, el equipo de Marcelo Bielsa, sufrió una dura eliminación en la Copa FA tras perder 3-0, como visitante, ante Crawley Town, de la cuarta división del fútbol inglés.

Con un equipo formado con titulares y algunos habituales suplentes, el conjunto del “Loco” se despidió rápidamente del tradicional torneo luego de una floja actuación ante un humilde club que milita en la Liga Dos, la cuarta división del fútbol inglés.

Leeds volvió a ser un equipo desequilibrado y por segundo partido recibió tres goles en contra ya que venía de la derrota (3-0) ante Tottenham por la liga Premier.

Crawley Town, que marcha sexto en la cuarta división, hizo la diferencia en el segundo tiempo con los goles de Nicholas Tsaroulla, a los 5, Ashley Nadesan, a los 8, y Jordan Tunnnicliffe, a los 25.

El equipo representa a la homónima ciudad que pertenece al distrito de West Sussex, ubicado a 45 kilómetros al sur de Londres.

La Copa FA es una deuda pendiente para Bielsa ya que en las ediciones anteriores también perdió en la primera instancia: en 2019 lo eliminó Queens Park Rangers (2-1) y en 2020 cayó con Arsenal (1-0).

La jornada también tuvo la victoria de Manchester City, sin Sergio Agüero, sobre Birmingham, de la segunda división, por 3-0.

El portugués Bernardo Silva, en dos oportunidades, y Philip Foden marcaron los goles del equipo dirigido por el español Josep Guardiola, quien no convocó al “Kun” Agüero para este compromiso.

Chelsea, con el arquero Wilfredo Caballero en el banco de suplentes, no tuvo inconvenientes para avanzar ya que goleó a Morecambe, de la cuarta división, por 4-0 en Stamford Bridge.

“TRISTEZA Y DECEPCIÓN”

“No pudimos desequilibrar cuando atacamos. Tuvimos muchísimo tiempo la pelota y generamos muy pocas opciones de gol”, dijo el entrenador argentino tras la caída.

Y agregó que “la actuación y el resultado nos generan mucha tristeza y decepción. No me sorprendió el rival porque sabíamos las características individuales y colectivas de los rivales. No es una cuestión de sorpresa”.

Por último, en cuanto al juego analizó: El primer tiempo jugamos mejor y el partido se dio de acuerdo como nosotros quisimos jugar, a pesar de no haber creado peligro. El segundo tiempo se jugó como quiso el rival”.