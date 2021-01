Piparo declaró 5 horas: “Tuvimos un accidente sintiéndonos en peligro”

La de ayer fue otra jornada agitada para la fiscal que María Eugenia Di Lorenzo. Temprano escuchó la declaración del titular de la comisaría Primera, Julio Del Dago, quien aseguró que Carolina Piparo y su esposo Ignacio Buzali no dijeron que habían atropellado a dos motociclistas cuando perseguían a quienes creyeron autores del asalto que ella había sufrido poco antes frente a la casa de su suegro, en La Loma, el 1 de enero pasado.

A la tarde escuchó el testimonio de Piparo, quien dio detalles del atraco en calidad de víctima de esa causa y del embiste, ya que iba como acompañante de su esposo.

Rodolfo Baqué, el abogado que patrocina al menor de los embestidos, aseguró haber estado presente durante la declaración testimonial que brindó el jefe policial ante la fiscal Di Lorenzo.

“Le preguntamos al comisario si Piparo, por estar a cargo del área de Asistencia a las Víctimas (del municipio) le había preguntado cómo estaban las víctimas (atropelladas), si había llamado al SAME, o si comentó que había personas heridas, y dijo que no, que Piparo no le dijo nada de eso”, detalló el abogado en la puerta de la fiscalía.

Al término de su declaración, que duró 5 horas, la diputada lo desmintió. “Hasta las 5 de la mañana estuvimos preguntando cómo estaban los accidentados. Un policía tuvo que ir a recorrer hospitales porque no lo atendían y volvió a las 6, diciéndonos que uno de los heridos estaba en el San Martín, fuera de peligro, y el otro había recibido el alta”, aseguró.

Según Baqué, el comisario explicó que llegó cerca de las 4 de la mañana del 1 de enero a Plaza Moreno, donde finalmente se había detenido el automóvil Fiat 500L que conducía Buzali, y vio a la legisladora y al secretario de Seguridad municipal Darío Ganduglia, quien le presentó al abogado del marido de ella.

En la escena también estaban varios motociclistas, amigos de los jóvenes atropellados, que habían seguido a Piparo y a su esposo “para impedir su fuga”. El comisario “decide que todos deben ir a la seccional”, precisó Baqué.

Martín De Vargas, abogado del otro joven atropellado por Buzali, Luis Levalle (23), contó que el jefe policial declaró que “Piparo y su esposo solicitaron la llave del baño de la comisaría, y entraron y salieron del baño cinco veces cada uno”.

“Contó que el abogado de Buzali los acompañaba cada vez que iban, que solicitaron un balde para limpiar, que Buzali se encargaba de la limpieza”, detalló.

Consultado si el comisario declaró haber percibido olor alcohol en Piparo o su esposo, De Vargas precisó que “no, no dijo nada de eso pero si que en el baño quedó un olor rancio, nauseabundo”.

Piparo desmintió que hayan vomitado, pero coincidió en que estaban descompuestos por los nervios “y la cadena del baño no andaba”.

El comisario destacó que “Buzali no supo detallar el recorrido ni las calles por donde persiguió a los presuntos asaltantes”, y agregó que sus declaraciones fueron “muy imprecisas”.

“Tuvimos el accidente sintiéndonos en peligro”, insistió anoche Piparo en la puerta de la fiscalía, “no sabíamos por qué calles íbamos”.

Juan Manuel Fontana, colega de De Vargas en esta causa, sostuvo que con la declaración del policía “se confirma que el hecho debe recaratularse como doble homicidio en grado de tentativa”.

“Ese día en la comisaría había una cuarta persona que se trataría del hermano de Carolina Piparo, por lo que vamos a pedir a la fiscal que lo cite a declarar”, añadió.

La diputada arribó 17.15 a la sede de la fiscalía, en 54 entre 6 y 7.

Su abogado Fernando Burlando confirmó que su representada fue interrogada sobre los dos hechos: el robo que sufrió a manos de seis motochorros en 47 entre 15 y 16 y el incidente vial posterior.

Consultado sobre los dichos del comisario de la Primera, Burlando lo confirmó: “Es cierto, Carolina e Ignacio estaban descompuestos por todo lo que pasó esa noche” y “en el caso de ella -amplió- sólo es víctima de un robo calificado, tiene muchos derechos que invocar como tal”. De Buzali dijo que la fiscalía tiene que confirmar, o no, si es un hecho culposo.

“Se perdió el foco”, reflexionó Piparo, “el foco es que seis delincuentes eligieron atacar a una mujer y yo volví a tener un revólver en la cabeza”.

Por el asalto todavía no hay detenidos. En las próximas horas se definirá la situación de Buzali