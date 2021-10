Narcos, muerte y millones en el Río: indagarán a "Naco Goldfinger" por los 37 kilos de cocaína

El exsaxofonista de Los Fabulosos Cadillacs y su amigo, quienes ayer fueron rescatados en el Río de la Plata tras naufragar la embarcación en la que presuntamente navegaban junto a otro hombre que murió ahogado, y en la que se cree que trasladaban unos 37 kilos de cocaína, permanecían hoy internados en un hospital de Berisso y recién serán indagados el lunes.



Fuentes judiciales aseguraron a Télam que los dos hombres que sobrevivieron al naufragio y que permanecen en calidad de detenidos, identificados como el exsaxofonista de Los Fabulosos Cadillacs Ignacio Pardo, más conocido como "Naco Goldfinger" y Gastón Minini, serán indagados recién el lunes próximo por el juez federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak.



En tanto, el resultado preliminar de la autopsia al cadáver del tercer náufrago, Carlos Camaratta, determinó que falleció como consecuencia de una "asfixia por sumersión".

Juan Manuel Casolati, el abogado que representa a Pardo y a Minini, aseguró a Télam que ambos permanecían esta tarde internados en el hospital Larrain de Berisso.



"Estuvieron más de seis horas a la deriva, nadando contra la corriente, en medio de un río embravecido por el temporal. Cuando los rescataron estaban con el cuerpo hinchado, con el rostro desfigurado", explicó el letrado.



Según Casolati, de acuerdo a lo que le mencionaron sus defendidos, ellos "no tienen nada que ver" con el cargamento de 37 kilos de cocaína hallados flotando en el Río de la Plata, minutos después de ser rescatados por personal de la Prefectura Naval Argentina.



Sin embargo, el juez Krepak los indagará a ambos posiblemente el lunes por la tenencia del estupefaciente y por el presunto tráfico de la cocaína.

La sospecha de los investigadores es que la idea era cruzarla a Uruguay y la principal hipótesis es que la embarcación deportiva en la que navegaban, y que no fue hallada ya que se presume que se hundió en el río, fue cargada en un camping de Punta Lara.



Sin embargo, en el momento del rescate, Pardo y Minini dijeron que se habían encontrado en un camping de Vicente López para salir a pescar y que durante la tarde quedaron en medio del temporal de viento que los llevó hacia el sur, donde finalmente naufragaron.



"Es más, ellos manifiestan que estaban solos, que no conocen al tercer hombre que fue encontrado, luego, fallecido", dijo a Télam el abogado.



El episodio comenzó a ser investigado ayer cerca de las 6.30 de la madrugada, cuando desde un buque de la Marina Mercante fueron observados dos hombres que se hallaban flotando y pidiendo auxilio en la Rada de Ensenada.



"Pudieron sobrevivir porque cuando se estaba hundiendo la embarcación, alcanzaron a ponerse los salvavidas. Aún así, pasaron toda la noche a la deriva, nadando en el medio de la oscuridad. Todavía no saben cómo fue que lograron sobrevivir", dijo Casolati.



De inmediato fue alertada la Prefectura Naval que llegó a bordo de un guardacosta y se entrevistó con Pardo y con Minini.



Luego fue hallado ahogado el tercer hombre y también un bolso negro con 34 panes de cocaína con la cara del narco mexicano Félix Gallardo, más conocido en su país como "El Jefe de Jefes" o "El Zar de la droga".



Los investigadores determinaron que se trataba de cocaína de máxima pureza por un peso total de 37 kilos.



Para los investigadores, los tres hombres se encontraron en un camping de Punta Lara, donde luego fue hallada una camioneta en la que se sospecha que fue trasladada la cocaína, y se presume que tenían intenciones de cruzar a Uruguay para llevar la droga.



Pardo, el exsaxofonista de "Los Fabulosos Cadillacs", se hizo conocido en el ambiente delictivo en 2015, cuando fue detenido por una serie de robos a countries y fue condenado a 8 años de prisión por un tribunal oral de San Isidro.



Además, quedó imputado en otra causa que lo investiga por planear el asesinato del fiscal Patricio Ferrari, quien lo había llevado a la cárcel en la primera investigación.



El año pasado, el 30 de junio, en medio de la pandemia por el coronavirus, un juez de Ejecución le otorgó el beneficio de la libertad asistida, por lo que fue excarcelado.