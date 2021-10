Anmat: la ampolla antiarrugas que entró de contrabando y no tiene aprobación ni aval médico

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la distribución y comercialización en todo el país de una crema facial Inraderm, que fue ingresada al país de contrabando y no cuenta con el permiso de ese organismo para ser comercializado, por lo que no tiene aval médico.

Por medio de la Disposición 7694/2021 publicada en el Boletín Oficial, la Anmat prohibió la venta de "todos los lotes del producto rotulado como Israderm® Biological Face – Lifting Remove Wrinkles Instantly. Israderm Biotechnologics Co. Ltd.".

De acuerdo con la Anmat durante un control vehicular realizado por Gendarmería Nacional el 17 de agosto pasado en la localidad de Clorinda, provincia de Formosa, se detectó que este producto había sido ingresado al país de contrabando y tenía por destino la ciudad de Corrientes. Los lotes secuestrados durante el operativo "no tenían el correspondiente aval aduanero".

Además "no consta registro de habilitación de la firma Israderm Biotechnologics Co. Ltd." ante la Anmat en los rubros de medicamentos, productos médicos ni productos cosméticos y "no se encontraron antecedentes del producto de nombre comercial ISRADERM® Biological Face – Lifting, en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), ni en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica de esta Administración Nacional".

Precisó además que en el frasco indica “Remove Wrinkles Instantly” en español “remueve arrugas instantáneamente”, "no obstante, no se declara en la etiqueta la composición del producto ni se informa responsable de importación o los datos mínimos para ser considerado un medicamento o un producto médico autorizado en la República Argentina"

Y advirtió que "por el tipo de formulación farmacéutica, el producto en cuestión debe reconstituirse para ser inyectado por lo que su condición de esterilidad es imprescindible por ello, al desconocerse su origen, no es posible asegurar que esto sea así".

Desde el organismo se informó que analizarán el compuesto de estas ampollas para los tratamientos antiarrugas para determinar si sus compuestos son óptimos para el uso en humanos y para el tratamiento estético para el rejuvenecimiento de la piel. Si el compuesto estuviese realizado en condiciones no aptas o tuviese algún componente nocivo, ANMAT lo prohibirá e iniciará las acciones correspondientes.