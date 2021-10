Matrimonio de jubilados vivió una pesadilla en su casa de La Plata: los golpean, les roban y huyen

Un matrimonio de jubilados vivió una pesadilla esta madrugada en su casa de 59 entre 21 y 22, en La Plata, tras ser sorprendidos por delincuentes armados y violentos mientras dormían. Según fuentes oficiales, los golpearon, les robaron pertenencias y padecieron varios destrozos. Luego, los ladrones huyeron.

El hecho ocurrió a eso de las 5, en plena madrugada, cuando las víctimas descasaban. Al parecer, los maleantes entraron a la finca por una puerta trasera, tras romper una reja. Acto seguido redujeron a la pareja, un hombre y una mujer de entre 70 y 80 años, y les propinaron fuertes golpes.

Los delincuentes se movieron con absoluta comodidad, logrando alzarse con objetos de valor, entre estos, computadoras. Además, se hicieron de una suma de dinero. A su vez, rompieron una reja y una cerradura, y en la huida se llevaron llaves de la propiedad.

"Es gente grande que no se puede defender. Esto da bronca e impotencia. A mi me robaron hace un mes y en la esquina robaron una mueblería, aprovecharon que no había nadie y se llevaron todos los muebles", sostuvo un vecino.

Por esos antecedentes recientes señaló que "acá en el barrio pensamos que hay alguien que ficha a la gente y la marca, es una zona muy peligrosa". "Tuve que levantar una pared porque a mi casa también entraron y me robaron", agregó.

En el transcurso del domingo, en el marco de las instrucciones judiciales, la Policía Científica realizaba trabajos de rigor en la vivienda en donde acontecieron los hechos. En tanto que en el barrio los vecinos comentaban lo sucedido y manifestaban su preocupación por la creciente inseguridad.