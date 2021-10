Floppy Tesouro y Silvina Luna discutieron fuerte en Puerto Madero

Una tensa discusión entre estas dos modelos sucedió en un evento realizado en un lugar público y la razón habría sido el ex de una de ellas.

Sucedió en Puerto Madero, en un nuevo parador, cercano a la zona de restaurantes. Tenían este tema pendiente y salieron a la calle a hablar y al subir de tono, la discusión terminó a los gritos. En apariencia, después volvieron al evento y se sentaron en la misma mesa, pero no hubo diálogo, ni contacto físico alguno.

Todo parece indicar que coincidieron en este evento organizado por el hombre en cuestión, que es Rodrigo, el exmarido de Floppy y amigo de Silvina, pero algunos aseguran que salieron tiempo atrás. Y la sospecha es que cuando se fueron a Panamá un montón de tiempo juntos habrían vuelto. A Floppy, le habría molestado aunque ella lo negaba y esto disparó el motivo de la acalorada discusión.

Algunos rumores señalan que una de las frases que le decía Floppy a Silvina todo el tiempo fue 'no te pusiste en mi lugar como mujer".

Vale recordar que tiempo atrás, en varios programas del ambiente se había instalado que Silvina había sido la tercera en discordia en la separación entre Floppy y el empresario Rodrigo Fernández Prieto.

Luego, cuando Silvina había viajado a Panamá durante un tiempo prolongado y se quedó en la casa del ex de Floppy, los comentarios crecieron aún más. Sin embargo, la morocha aclaró todo en aquel momento.

"Rodrigo es mi amigo del alma hace mas de veinte años y le estoy profundamente agradecida porque me dio la oportunidad de conocer este lugar maravilloso y transformador. No sólo a mí sino a un grupo de amigos muy unidos, que venimos desde hace 5 años a paraíso". Así, sobre los rumores que la vinculaban a Prieto y su supuesta enemistad con Tesouro, Luna aclaró: "con Florencia tuve una buena relación durante su matrimonio con Rodrigo, pero después no la vi más. Es una gran persona y le deseo lo mejor".

Cabe recordar que Tesouro está separada desde hace un año del padre de su hija y ahora está de novia con el empresario Ezequiel Pereira, que vive en Miami. Y Luna, por su parte, está soltera.

Finalmente, Floppy había sido muy cauta al opinar sobre las versiones de romance entre su ex y Silvina: “yo sé de su vínculo de amistad de muchos años antes de que él estuviera conmigo. La realidad, es que tanto Rodrigo como yo rehicimos nuestras vidas. Lo único importante es que el papá de mi hija sea feliz, así como él desea que yo lo sea. Entiendo el vínculo que tienen ellos y tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que ellos quieran”, había dicho.