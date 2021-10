Para Pipo Gorosito, por ahora, la base está

El técnico de Gimnasia, Néstor Gorosito piensa en Boca y en el equipo que llevará a la Bombonera el próximo sábado por la noche. El técnico albiazul terminó conforme con el rendimiento exhibido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque siguió marcando que al Lobo le falta sostener más en el tiempo el volumen de juego que apareció de a ratos en el complemento frente al Ferroviario.

El ingreso de Franco Torres le dio un poco más de agresividad y aire en ataque y a partir de allí Gimnasia pudo crear algunas acciones interesantes, más allá de los dos goles que anotó mediante Maximiliano Coronel y Luis Rodríguez. También entró unos minutos el juvenil Estanislao Jara y demostró algunas cosas interesantes de esas que busca el DT Mens Sana, que es buen trato de la pelota y movilidad.

Claro está que a Pipo le gusta Torres y ya supo darle cancha en varias ocasiones. En este sentido se verá si es una posibilidad de comenzar desde el minuto cero en la Bombonera o si finalmente Gorosito decide mantener la misma idea que mostró en el estadio Ciudad de La Plata. Pero, todo indica que no tocaría nada.

De ser así, Matías Pérez García podría continuar en el equipo y como quedó dicho, es posible que se repitan los mismos once que vienen de empatar 2 a 2 el sábado pasado. Y esto también se debe a que Matías Melluso no llegaría a recuperarse de la molestia lumbar que sufre y recién podría reaparecer ante Banfield. Recordemos que Mellu no pudo estar ante Newell´s (además de la lesión también cumplió con la fecha de suspensión), Arsenal y Central Córdoba

Por este motivo, el capitán Lucas Licht, de buena labor contra los santiagueños mantendría su lugar en el lateral izquierdo de una defensa que está cada vez más sólida.

Por su parte, podría pegar la vuelta Germán Guiffrey, aunque en este caso para ocupar un lugar en el banco de suplentes.

El defensor central entrerriano se recuperó de una sinovitis en la rodilla y esta semana comenzó a trabajar a la par del grupo, cumpliendo con todas las tareas requeridas por el cuerpo técnico.

Si es confirmado, Guiffrey se meterá en la lista de concentrados en lugar del juvenil zaguero central, Bruno Palazzo.

Germán Guiffrey está muy recuperado y podría volver para ocupar un lugar en el banco de suplentes

Después, no habría ninguna otra modificación, ni en el equipo titular ni en el banco.

Lo cierto es que en la jornada de ayer el grupo se reencontró en Abasto, donde hubo pesas en el gimnasio, y luego tareas físicas en la cancha Nº 2, donde apareció también la pelota.

En tanto, aquellos que fueron titulares ante los santiagueños, cumplieron con movimientos físicos regenerativos.

Más allá de lo que Gorosito tiene en mente, entre hoy y mañana comenzará a parar al equipo en el campo de juego. Hoy a primera hora, con tareas físicas primero y movimientos tácticos después.

Mañana será momento de la práctica de fútbol formal; mientras que el viernes se trabajará la pelota parada.

NACHO MIRAMÓN SALE A LA CANCHA CON EL SUB 20

El volante Ignacio Miramón continúa trabajando con la Selección Argentina Sub- 20 y tiene chances de meterse en el equipo titular que enfrentará hoy a Quilmes para ganar rodaje con vistas a las competencias internacionales de 2022 y las oficiales que esperan en 2023.

El volante central, de buen presente en la Reserva albiazul que conducen Chirola Romero y Nicolás Cabrera, cumplió con su segundo entrenamiento y hay una buena consideración de parte del entrenador Fernando Batista, quien lo piensa como un integrante del mediocampo contra el combinado Cervecero.

En la segunda jornada de trabajos de ayer, el Selectivo realizó tareas físicas con pelota, ejercicios posicionales y de posesión, circuitos de pases con consignas y cerró su sesión con un espacio de fútbol reducido y definición.