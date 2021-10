“Sueño Bendito”: quién es quién en la serie sobre Maradona

Se terminó la espera. Tres años después del anuncio de su producción, “Maradona: Sueño Bendito”, la serie sobre el máximo ídolo argentino, mostrará su primer capítulo esta noche, a las 22, en la pantalla de Canal 9, antes de desembarcar mañana en la pantalla de Amazon Prime Video. Será un viaje de diez episodios que irá de Villa Fiorito a Nápoles, de los años 70 al 2000, del éxito a la agonía de un Diego que, en Punta del Este, coqueteaba por primera vez con una muerte que le dio veinte años de ventaja hasta alcanzarlo, a los 60 años, en noviembre del año pasado.

Mientras la investigación en torno a su muerte continúa, la serie, que comenzó a filmarse con el ex DT de Gimnasia vivo y con su apoyo, busca retratar los triunfos, la épica y la gloria maradoniana, pero también las zonas oscuras de su vida, las presiones, la droga y la tristeza que podía rodearlo.

En diálogo con EL DIA, los protagonistas contaron quién es quién en esta esperada producción que, finalmente, entre mil disputas familiares, está lista para ver la luz.

LOS DIEGOS

¿Cuántas vidas vivió Diego Maradona? Incontables. Más allá de sus cambios físicos, fueron diferentes las personalidades que el astro alcanzó a manifestar en sus diferentes etapas y llegar a reunirlas en un solo actor habría sido un riesgo difícil de abordar. En “Sueño Bendito”, son tres (sin contar al niño que tan bien lo hace, Juan Cruz Romero) los que se cargaron en los hombros la titánica prueba de ponerse en su piel: Nicolás Goldschmidt viste su adolescencia de despegue, Nazareno Casero encarna su juventud arrasadora que viaja a Nápoles, y a Juan Palomino le toca la vuelta, el Diego pasado de excesos que le gambetea a la parca.

“Al evocar una figura tan grande, o recrear la vida de una figura así, tenés riesgos o de quedarte corto o de pasarte. Es complejo caer justo en el lugar indicado”, admite Casero, para quien fueron “muchos los riesgos” asumidos a la hora de aceptar quizás el papel más importante de su vida.

“Los desafíos fueron todos. Desde la convocatoria, las primeras pruebas, los primeros acercamientos a las escenas, hasta poder tratar de entender cómo se movía el personaje”, dice Goldschmidt, que le tocó prestarle el cuerpo a “un Diego más desconocido y alejado de lo que conocimos después de él, de esa figura tan enorme”.

Goldschmidt entrenó junto a Casero durante ocho meses para “hacer crecer el cuerpo, nuestra masa corporal”, y, claro, jugaron mucho al fútbol, “que también fue muy divertido”, se ríe.

En el sentido futbolero, Casero agrega que “me pasó en este proceso que pude entender que más allá del eximio futbolista dentro de la cancha, y terriblemente hábil declarante fuera de ella, Diego rompía la física a su antojo”, algo que, cuando quiso ponerse a practicar, obviamente no le salió. “Decís ‘es una locura’, y el pibe lo hacía con una simpleza... Entonces, hay algo que el tipo tenía, una visión total de la realidad y de poder torcer a su antojo, que a mí me doblega”, se sincera.

Palomino, el sello platense en esta producción internacional, remarca que fue “un gran desafío” encarnar a Diego, “alguien que tiene una característica de un superhéroe, y poder involucrarse en ese universo, en la soledad del héroe, en las características esenciales, en la luminosidad y oscuridad” fue un reto mayúsculo.

La serie, sin embargo, no es solo los Diegos. Aparecen otros personajes ilustres de su vida y está “cargada de sucesos de la historia de nuestro país y el contexto político y social que lo fue rodeando. Hay toda una serie de elementos que, combinados con las actuaciones de actores y actrices tremendos, hacen una especie de máquina muy potente que creo que va a ir directo al corazón de la gente”, destaca Goldschmidt.

Esquivel y Cardinali, las Claudias

LAS CLAUDIAS

Aunque advierte Julieta Cardinali que “estamos contando la vida de Diego, y el resto del elenco nos ocupamos de construir su mundo”, Claudia Villafañe es desde ya un personaje central de la saga maradoniana.

“Lo hicimos con mucha responsabilidad y respeto, porque es un personaje de carne y hueso, que existe”, dice Cardinali, una de las dos actrices que interpreta a Claudia en la ficción. La otra es Laura Esquivel.

Ninguna de las dos, sin embargo, apuesta por “imitar” a la ex mujer de Diego: “Es difícil crear estepersonaje sabiendo que es real, pero desde el principio se propuso que no fuera una imitación: construimos el personaje a través de todo ese material visible, que nos sirvió para la gestualidad, el tono de voz, pero después había que naturalizarlo”, dice la ex “Patito Feo”.

Las dos actrices trabajaron en conjunto para construir a Claudia porque “tenía que ser un mismo personaje”, cuenta Cardinali, lo que implicó casi siete meses de ensayo hasta que esas Claudias se fusionaron. Y no son dos Claudias, finalmente, sino tres: la chica, la Claudia joven y la madura, que atiende a Diego en el momento más crítico, la crisis del 2000, mientras está al borde de la separación. Un viaje de la sencillez de barrio a la madurez, de la ilusión al cansancio, al agotamiento...

“Queríamos contar el paso del tiempo a través de estas tres Claudias: la primera, ingenua, enamorada, que se enamora del pibe que vive enfrente de la casa, hasta la otra, que es joven pero que ya vislumbra ese mundo que se le viene encima… hasta esa Claudia del 2000, que es muy fuerte, que toma decisiones, pero está muy cansada, abatida”, explica Cardinali. El paso del tiempo implica un cambio de tiempo, también: Villafañe se encuentra a menudo atrapada en un sistema patriarcal que la obliga a aceptar y naturalizar lo que ocurre a su alrededor. “Las cosas hoy son diferentes, y también queríamos recrear eso, cómo se vivía en esa época”, agrega Esquivel.

El personaje de Claudia será desde ya el más discutido, sobre todo luego de que la propia Villafañe estallara ante un supuesto guion que leyó y la dejaba mal parada. Pero dice Cardinali que “estamos muy tranquilas en lo que estábamos contando, porque nunca le faltaríamos el respeto a nadie. En ese momento, estábamos abstraídas en lo que teníamos que hacer, el resto iba por otro canal. Pero lo que van a ver, finalmente, es totalmente distinto a lo que se dijo. Por eso estamos tranquilas, y con ganas de que se vea la serie, porque creo que se van a aclarar muchas cosas”.

Lanzani, Sbaraglia y Noher, los mánagers

LOS REPRESENTANTES

Jorge Cyterszpiller fue el amigo de Diego que se convirtió en su primer representante. Una criatura con carisma de barrio, panza, una pata coja y sonrisa compradora que interpreta en la serie Peter Lanzani, en un personaje “muy distinto a los que venía interpretando”.

Cyterszpiller es en la historia el nexo entre el Maradona de Villa Fiorito y el de las grandes ligas, las mujeres y la noche: cuando esa etapa de su carrera comienza, Diego conocerá a Guillermo Coppola, justo cuando su primer manager comienza a tener dificultades por malas inversiones.

Los Coppola son en la serie Leonardo Sbaraglia, primero, y Jean Pierre Noher, para el Guillermo más grande. “Es un tipo muy entrañable y magnético”, dice Leo sobre el carismático manager de pelo cano, al que “hemos investigado, hemos mirado, y lo conocimos personalmente, él abrió las puertas de su vida, sus amigos” antes de componer el personaje.

Sbaraglia se agarró “de la cosa seductora, hasta erótica” de Coppola, y aunque Noher disfrutó de “las posibilidades camaleónicas” que le ofrecía transformarse en Coppola, él encarna a un Guillermo más maduro: “No es el de esa zona erótica que comenta Leo, pero sí pude atravesar la zona más amorosa, la contención y devoción que Guillermo tiene hacia Diego”.

“Intentamos recrearlo tratando de no traicionar el imaginario de la gente”, afirma Noher sobre el desafío de llevar a ese emblemático personaje a la pantalla. ¿Un riesgo? “Para mí es un riesgo cada proyecto”, dice Lanzani, mientras que Noher agrega que “yo lo vivo con enorme alegría poder homenajear a Diego”.

“La serie está bastante expuesta, es cierto”, dice Sbaraglia, aunque opina que “que sea una ficción te protege”. Y aunque encarnar personajes reales era “una disyuntiva”, finalmente, cierra Leo, “lo único que me da pena es que Diego no pueda disfrutar este homenaje a él”.