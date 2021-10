Martín Guzmán cenó en Roma con Kristalina Georgieva, la titular del FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, cenó (en la noche de Roma) con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, la figura clave para que el Gobierno avance en la negociación para refinanciar los pagos de la deuda externa.

La cena tuvo lugar en el coqueto castillo de San’tAngelo, cercano al Vaticano, donde también estuvieron el ministro de Finanzas italiano, Daniele Franco y su par alemán Olaf Scholz, considerado el sucesor de la canciller Angela Merkel.

Guzmán aprovechó la oportunidad para comentar al Presidente y al Canciller los detalles de sus reuniones con Bruno Le Maire -ministro de Economía de Francia- y Anton Siluanov, ministro de Economía de Rusia, que son claves al momento de avanzar en las negociaciones con el FMI.

En este contexto, se entienden los dos encuentros bilaterales que Alberto Fernández mantendrá con Emmanuel Macron y Vladimir Putin durante las deliberaciones del G20. El jefe de Estado y Macron se reunirán en Roma, mientras que Putin aceptó un conclave virtual que protagonizará desde Moscú.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, solicitó hoy desde Roma ante sus pares en el G20 que se definan las reglas para asegurar que los recursos que otorgó el FMI a los países se reasignen a aquellos que lo necesitan y se enfrenten los desafíos de la pandemia, a la vez que solicitó medidas urgentes para aumentar la oferta mundial de vacunas, como la suspensión de derechos de propiedad intelectual relacionados.



En su discurso durante la Reunión Conjunta de Ministros de Finanzas y Salud del G20 que se realiza en la capital italiana, Guzmán destacó los esfuerzos del gobierno argentino en la implementación de un plan de vacunación.



"A pesar de las dificultades a nivel mundial para acceder a las vacunas, hemos estado vacunando a gran escala. Casi el 75% de la población ya ha recibido al menos una dosis, más del 55% ha recibido dos dosis, y ya estamos vacunando a niños mayores de tres años", dijo Guzmán, quien destacó que "la campaña de vacunación ha sido fundamental para la rápida recuperación económica que está experimentando el país".



El Ministro argentino insistió con que se apure la definición de "las reglas" para reasignar los DEG (moneda del FMI) recibidos por países que no lo necesitan, para transferirlos a aquellos países que los necesitan con urgencia.



Se trata de una tema que ya fue tratado y alentado por el G20 durante la ultima cumbre de ministros de Finanzas realizada en Washington DC a mediados de octubre, y que el FMI mantiene en etapa de discusión.



"Hoy en día, en muchos países los nuevos DEG pertenecen y están en poder de los bancos centrales y los tesoros no pueden utilizarlos para financiar los gastos necesarios para hacer frente a la pandemia. Se debe encontrar un mecanismo para solucionar esta situación", indicó.



Guzmán insistió con la cooperación mundial en este asunto: "Si no logramos mejorar la cooperación global cuando la relación costo-beneficio es tan alta en el corto plazo, ¿cómo vamos a lograr la cooperación en temas en los que los beneficios se verán a más largo plazo, como el cambio climático?, se preguntó.



El Ministro argentino planteó tres desafíos adicionales a la reasignación de los DEG, que tienen que ver con lograr el incremento de la oferta mundial de vacunas y fomentar la recuperación mundial de los países, en especial de ingresos medios y bajos.



En este sentido, abogó por "suspender algunos de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio internacional para la producción de vacunas; las reglas deben ser adaptables para hacer frente a los imprevistos, de lo contrario no funcionan", consideró.



Asimismo, solicitó "revertir los pedidos en exceso por parte de países de ingresos altos que han comprado más de lo que necesitan, creando escasez para miles de millones de personas en países de ingresos bajos y medios.



Por último, Guzmán pidió que se permitan "las transferencias de tecnología para incrementar la capacidad de producción de vacunas",



Esta mañana, el ministro argentino mantuvo una reunión con su homólogo de Francia, Bruno Le Maire, para lograr el apoyo del Gobierno francés a un acuerdo con el FMI por la deuda de US$ 44.000 millones contraída durante la gestión de Mauricio Macri.



"Otro muy productivo encuentro con el Ministro de Economía y Finanzas @BrunoLeMaire y el director general del Tesoro @moulinem, con quienes llevamos tiempo construyendo soluciones a problemas complejos en el seno del multilateralismo", indicó tras el encuentro el funcionario argentino en su cuenta de Twitter.



Entre los temas de interés de la Argentina a nivel multilateral, además de los arriba expresado hoy en el G20, se encuentran la necesidad de insistir con la rebaja de los sobrecargos que aplica el Fondo, otra de las medidas que fue apoyada por el G20 y por el Comité consultivo del FMI, y que aún se continúa discutiendo con el directorio del Fondo.



"Gracias Francia por el rol constructivo", agregó Guzmán.



El ministro de Economía argentino tiene previsto reunirse también con el ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Sholz, con su par ruso y su comitiva, y con funcionarios de la Comisión Europea (CE).



Estos encuentros técnicos tienen lugar antes de las reuniones previstas para este sábado entre el presidente Alberto Fernández y la canciller alemana Angela Merkel y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en los que participarán también Guzmán y el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero.