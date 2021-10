Ley de Etiquetado: sin quórum, fracasó la sesión presencial que pidió el bloque de Máximo Kirchner

La oposición de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados decidió hoy no asistir a la sesión convocada para este mediodía por el oficialismo, más precisamente por el jefe del bloque Máximo Kirchner, para debatir, entre otras cuestiones, la Ley de Etiquetado frontal, por lo que fracasó el intento del Frente de Todos, que reunió 122 diputados, sólo 7 menos del quórum necesario. Se trataba de la primera sesión de forma presencial tras un año de funcionamiento virtual.

De todos modos, el interbloque de la oposición y otras bancadas convocaron para las 13.30 a otra reunión para intentar consensuar un temario y buscar sesionar esta misma tarde, tras la incorporación de otros temas, entre ellos la Ley Ovina que tiene dictamen y está en condiciones de debatirse en el recinto.

Máximo cuestionó a la oposición por no dar quórum y acusó a ese espacio de buscar "hacernos actuar bajo extorsión", a la vez que les pidió que "deberían ser más pacientes" porque "para el 2023 faltan dos años, y eso también es la República". "Han vuelto a comportarse como siempre fueron cuando le tocó ser gobierno: suprimir a quienes pensaban diferentes, perseguirlos. No soportan la democracia a veces porque esta ley, por ejemplo, lo que hace no es ni siquiera prohibir el azúcar sino poder ser conscientes de qué consumimos, de cómo nos alimentamos", aseveró el hijo de la vicepresidenta.

Cabe destacar que el proyecto de etiquetado frontal advierte sobre los excesos de grasas, sodio y azúcar en los alimentos. En tanto que Juntos por el Cambio había anticipado que no iba a colaborar para reunir el número reglamentario, aunque sí confirmó que participaría del debate en el caso de que el Frente de Todos hubiera consiga juntar los 129 legisladores requeridos para abrir la discusión. De esta forma, como el oficialismo no consiguió el respaldo de otros bloques, fracasó la primera sesión presencial convocada en la Cámara baja tras un año y medio de funcionamiento virtual por la pandemia de coronavirus.

En ese contexto, la primera candidata a diputada de JxC en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, días atrás había anticipado que la coalición opositora reclamaría la presidencia de la Cámara de Diputados, que hoy está en manos del diputado oficialista Sergio Massa, si se repiten los resultados de las PASO. La coalición opositora, que en la Cámara baja encabeza el radical cordobés Mario Negri, decidió ayer por la tarde no dar quórum al considerar que la sesión fue convocada por el FdT y propuso realizar una sesión la próxima semana en la que se incluya un temario consensuado entre todos los bloques parlamentarias y se incorpore el proyecto de etiquetado frontal, informaron fuentes parlamentarias.

A lo largo de la jornada, la UCR mantuvo varias reuniones para definir su postura ya que la mayoría de sus diputados respalda el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, pero finalmente se prefirió consensuar con el PRO y la Coalición Cívica -los otros socios de la coalición- la postura común de no dar quórum y abrir una negociación con el oficialismo para acordar un temario para la semana próxima que incluya la emergencia educativa y la ley ovina.

Fuentes de la bancada opositora señalaron que no estaban al tanto de la sesión, ni tampoco fueron consultados por el oficialismo, y dijeron que “tampoco nos abrieron el temario para incorporar temas de interés, así que suponemos que deben tener el quórum”, para luego subrayar: “La sesión es especial, así que el quórum lo consigue el que la pide”.

El proyecto que busca aprobar el FdT propicia advertir a la sociedad sobre los productos que tienen un alto contenido de grasas, sodios y azúcares.