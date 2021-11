Ana María Stelman, maestra platense y una de las 10 mejores del mundo: "Seguiré trabajando con más ganas"

Ana María Stelman quedó seleccionada entre los diez mejores docentes del mundo entre 8000, donde participaron 121 países. El premio Global Teacher Prize lo otorga la Funfación Varkey junto a la Organización de las Naciones Unidad Unidad para la Educación (UNESCO).

Si bien la ganadora fue Keishia Thorpe, una maestra de Maryland, Estados Unidos, su felicidad no se esfumó. “Me siento igual que antes de la ceremonia. Yo estoy feliz con el lugar que estoy ocupando, estoy representando a los docentes de Argentina”, cuenta emocionada la docente platense a diario El Día.

La premiación de Global Teacher Prize solo va dirigida a la ganadora, pero Ana María se lleva un premio mayor que es el reconocimiento de sus colegas, sus alumnos y todos aquellos que le hicieron llegar unas palabras de felicitaciones. “Estoy muy feliz de que me hayan escuchado, de mostrar mi trayectoria que es lo que hice toda mi vida”, relata.

“Estar seleccionado entre los diez mejores del mundo, no me lo saca nadie. Representé a la Ciudad, a la Provincia, a Argentina y a Sudamérica”, agregó la docente platense. Ella trabaja desde 1984 en distintos estadíos relacionados a la educación. A sus 56 años asegura que no podría volver a anotarse para participar: “Ahora estoy muy cansada. Cuando me dijeron que llevaba dos meses trabajando, no podía creerlo”.

“Voy a seguir trabajando como hasta ahora, lo que cambió es saber quién es el 1º de 10”, comentó Ana María. Sus alumnos estaban felices por el reconocimiento: “Me decían, ‘Seño, somos famosos’”. Ella se anotó por insistencia de sus compañeras, que nunca dejaron de asombrarse por las formas de enseñanza que desarrolló a lo largo de su carrera.

Ahora su objetivo es disfrutar de un viaje a Tecnópolis con los alumnos de la escuela Nº7 de Barrio Hipódromo: “Ese es mi premio”. Y antes de terminar, expresa un deseo desde lo más profundo de su corazón: “Espero que no se olviden de la escuela y de los maestros”.