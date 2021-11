Boudou y Mariotto lanzaron su espacio político: "Viene a ayudar a sanar la Patria con el gobierno de Alberto"

El ex vicepresidente Amado Boudou, la ex embajadora Alicia Castro y el ex titular del AFSCA, Gabriel Mariotto, anunciaron el lanzamiento de un nuevo espacio político y cultural, llamado “Soberanxs”.

El evento se realizó en el Espacio Cultural Mugica, en el barrio de San Telmo. Reconocidos dirigentes del ámbito político, social, sindical e intelectuales del arco progresista y latinoamericanista participaron del lanzamiento de este espacio que se definió como “un punto de encuentro político, un espacio de reflexión y debate, un bloque cultural para dar la batalla de las ideas”.



En la presentación, Amado Boudou, pidió “que nadie se equivoque” y explicó: “Soberanxs no viene a romper nada, viene a ayudar a sanar la Patria con el gobierno de Alberto Fernández, con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, con la tradición del peronismo, para tener una patria libre, justa y soberana. Queremos desde aquí, con las tradiciones, las identidades, tener un punto de intersección que no pare de sumar para que después de este momento en el que ha habido elecciones de medio término, sea realmente un hecho natural que ganemos muy bien las próximas elecciones presidenciales; que el gobierno diga tarea cumplida: la vida de las argentinas y de los argentinos está mucho mejor que hace cuatro años. A eso venimos a aportar”.

Luego, al referirse a la deuda con el FMI, señaló: “Yo estoy convencido que, así como para sacar adelante la ley de medios, Gabriel Mariotto y todos los que integrábamos el gobierno de Cristina recorrimos el país en foros explicando cada día qué significaba el monopolio de los medios no solo en términos económicos sino en términos de cercenar la palabra. Tenemos que poner en marcha una campaña para recorrer el país y explicar qué significó el FMI y qué significa hoy el Fondo Monetario Internacional en la vida de las argentinas y de los argentinos. No me refiero a cuestiones abstractas sino a salarios, pérdida de puestos de trabajo, cierre de comercios, cierre de fábricas”.

Por su parte, Alicia Castro sostuvo que “la pandemia ha dejado claro que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana” y que “es hora de establecer nuevas prioridades”. En ese contexto explicó: “es momento de grandes gestos de justicia social y grandes gestos de justicia fiscal; de construir consensos para establecer medidas como el Salario Básico Universal y un nuevo Régimen Impositivo donde paguen más los que más tienen. Sin embargo, vemos más aislamiento y un crecimiento obsceno de la concentración de la riqueza en nuestro país y en nuestra región, mientras millones caen en el desamparo”. Y agregó: “Hay que abordar las limitaciones estructurantes, y por eso proponemos un cambio de la democracia representativa, hacia una democracia participativa y protagónica y una Nueva Constitución que ponga al pueblo en debate constituyente para analizar y establecer las normas que lo rijan con las necesidades del presente”.



“Que los politólogos de escritorio no nos vengan a decir que nada se puede cambiar por “la correlación de fuerzas". Ese posibilismo nos ha hecho perder no sólo cuatro millones de votos en dos años, nos ha hecho perder oportunidades, certezas, esperanzas. O inventamos o erramos. Estamos hoy, aquí y ahora, en este Tiempo y Espacio, para inventar. Toda revolución es precedida por una gran conversación. Esperamos que este intercambio de ideas, que empieza aquí y ahora en nuestras Comisiones, sea la forja de esa gran conversación”, sostuvo al cierre de su discurso la ex Embajadora argentina ante el Reino Unido.



Por último, Gabriel Mariotto aseguró: “No pedimos permiso. Nos da la sensación que tenemos mucho para decir, no nos gusta quedarnos con cosas atravesadas en la garganta cuando tenemos opinión. A veces acertadas, la mayoría de las veces no. Tenemos cosas para decir. Somos militantes, sabemos dónde estamos parados: frente a determinada coyuntura, determinado episodio, determinado sueño. No pedimos autorización a nadie para poder opinar ni tampoco tenemos la pretensión de imponer nada, solamente discutir, plantear ejes”, expresó.

Y señaló: “Hoy estamos acá porque nos duele la realidad. No nos acostumbramos al paisaje de los hermanos y hermanas en situación de calle, de los pibes que no comen o de los veteranos que no llegan a comprar los remedios o los alimentos. Nos duele. No nos acostumbramos y no nos gusta. Tenemos un para qué. Queremos discutir el cómo llegamos a esos objetivos de la justicia social”



Milagro Sala también estuvo presente en el encuentro a través de un video que envió para la presentación del espacio. A pocos días de cumplir seis años como presa política, felicitó a quienes conforman Soberanxs. “Es importante el desafío que están tomando. Entiendo que van a discutir el no pago a la deuda con el FMI, la situación de los presos políticos en el país, van a discutir todas aquellas cosas que hoy están faltando a este gobierno y que pareciera que en el Frente de Todos se cuidan demasiado. Les deseo la mejor de las suertes. Patria sí, colonia no”, cerró al cierre del video que grabó desde su casa, donde se encuentra privada de su libertad.



El lanzamiento de Soberanxs fue acompañado por una fiesta en la calle, en donde se siguió la presentación a través de una pantalla que se colocó en el exterior del espacio.

Luego de la presentación oficial, los coordinadores de cada una de las comisiones que se conformaron dieron cuenta de los principales ejes de los debates que se realizarán al interior de cada una de ellas.



Todos los presentes asumieron el compromiso de impulsar los debates en todas las provincias del país para “unir, organizar y movilizar a todos y todas las que luchan, desde distintos espacios, por un país igualitario y por un mundo mejor”.