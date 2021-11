La izquierda, Milei y Espert, en la búsqueda de votos para ocupar ese lugar

En una semana para gastar los últimos cartuchos y conseguir votos, llas fuerzas políticas del Frente de Izquierda Unidad, Avanza Libertad, Vamos con Vos, Autodeterminación y Libertad y Más Valores ultiman los detalles de sus cierres de campaña para las elecciones legislativas del próximo domingo 14.

El Frente de Izquierda Unidad (FITU) buscará revalidar el domingo 14 el puesto de tercera fuerza nacional que logró en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de setiembre.

El cierre de campaña de la Izquierda está previsto para el miércoles a las 18 frente al Congreso nacional, tal como lo hicieron antes de las PASO, informaron a Télam fuentes de ese espacio.

El acto será en conjunto entre los candidatos a diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, encabezados por Myriam Bregman y Gabriel Solano, y los postulantes de la provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Plá.

Previo al cierre, entre lunes y martes, Del Caño realizará una recorrida por los barrios del conurbano bonaerense en los que el Frente de Izquierda tuvo una buena performance en las PASO, tales como Morón, Escobar, José C. Paz y Tigre, apuntando a quienes aún están indecisos o no fueron a votar en las primarias.

"Las actividades de campaña muestran una enorme simpatía y reconocimiento por la lucha y los planteos del FITU, y manifestaciones espontáneas de votantes tradicionales del peronismo que dicen que esta vez votarán a la izquierda y lo felicitan por su intervención en el debate de candidatos", dijeron desde ese espacio a Télam.

Según las encuestas que manejan, el Frente de Izquierda "estarían peleando por ingresar un tercer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires".

"El objetivo es sumar los pocos votos que faltan a los ya obtenidos en las PASO, para asegurarse un lugar entre los 13 diputados de CABA y tener la posibilidad histórica de que la izquierda vuelva a lograr una representación por el distrito", informaron.



LOS LIBERALES



Por su parte, el partido Avanza Libertad que encabeza Javier Milei realizó ayer su cierre de campaña en el Anfiteatro de Parque Lezama, tal como lo hicieron antes de las PASO.

"La expectativa es seguir consolidando el espacio de la Libertad Avanza, como lo venimos haciendo desde las PASO para acá, y de esa manera darle un duro golpe a la casta política", declararon portavoces de los candidatos de CABA.

Por otro lado, desde el espacio conducido en provincia de Buenos Aires por José Luis Espert, informaron que, como cierre de campaña, continuarán este fin de semana y parte de la semana que viene con los recorridos territoriales por el conurbano bonaerense.

La Matanza, San Andrés de Giles, General Rodríguez, Florencio Varela, San Martin y Pilar son los distritos elegidos por Espert, junto a la candidata Carolina Píparo, para los últimos días de campaña.

"En las PASO multiplicamos por casi cuatro los votos de 2019, llegando a casi medio millón de votos. El objetivo es llegar al millón de votos el 14 de noviembre, ganar cuatro diputados y tener un bloque liberal bien fuerte en el Congreso que se plante bien de punta contra el kirchnerismo y hable de las cosas que le preocupan a la gente", dicen desde el entorno de Espert.



RANDAZZO, POR LA CIUDAD



En tanto, desde Vamos con Vos -el espacio conducido por el exministro Florencio Randazzo- se informó que en los últimos días de campaña los referentes recorrerán San Miguel, Malvinas, Bragado, José C Paz, La Plata, Avellaneda, entre otros municipios y que cerrarán la campaña el jueves en Chivilcoy.

"Estamos escuchando y contándole mano a mano nuestras propuestas a los bonaerenses. Es una propuesta que no está ni de un lado ni del otro, si no que quiere resolver los problemas de la gente", dijeron desde Vamos con Vos.

Por su parte, el espacio Más Valores, conducido por la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Cynthia Hotton, realizarán su cierre de campaña el jueves 11, también frente al Congreso de la Nación.

El cierre estará acompañado por una "fiesta por los valores", dónde estará presente Dozer, un rapero bonaerense.

Finalmente, desde Autodeterminación y Libertad que lleva como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires a Luis Zamora, indicaron que en los últimos días de campaña piensan "redoblar esfuerzos saliendo a la calle", yendo a plazas y esquinas concurridas de distintos barrios.

"El resultado de las PASO fue alentador con la poca difusión que hemos conseguido, logramos superar el piso de las PASO con cierta holgura", destacó el candidato a diputado nacional Fernando Vilardo, que acompaña a Zamora en la lista que obtuvo el 2,6% de los votos en setiembre, superando así el mínimo del 1,5%.