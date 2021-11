Luis Novaresio, mas confesiones: su familia y sus parejas

Luis Novaresio confesó que hasta los 21 años tuvo novias, pero que desde ese momento ya tenía muy claro que la atracción hacia los hombres era más fuerte. Incluso recordó un comentario que le hizo una amiga: “Yo laburo desde los 23 años en radio y una amiga me dijo ‘nunca te escuché decir que buena esta mina’. Es que no la carreteé nunca, es verdad que me mantuve en reserva, y pensaba, ‘¿por qué tengo que contar la homosexualidad si la heterosexualidad no se cuenta?’.

“Iba a la marcha del Orgullo pero no lo contaba, era reservado, tuve otras relaciones que preferían que no lo hiciera público y había que respetarlo. "Quiero reivindicar la palabra ‘puto’, ahora siento una cierta tranquilidad de decir lo que quiero”. aseguró el periodista.

Asimismo, el conductor de Debo Decir, habló desde su experiencia y dijo que hoy está “más pleno y más feliz” por ser quien es: “Es verdad que genera miedos, pero es mejor correr ese riesgo que no hacer lo que te gusta porque es una factura que te va a dar la vida. Te preguntás, ‘¿me va a seguir queriendo mi familia? ¿voy a seguir teniendo laburo?’, pero es un riesgo a correr”.

Respecto a qué lo llevó a decidirse a mostrarse con Brasulio dijo que fue a partir de ciertas situaciones incómodas: “Nos pasó que nos sacaban fotos y titulaban ‘el chongo de Novaresio’, entonces lo contamos. “Soy de los que creía que contar mi elección sexual era un acto de discriminación. No entendía que efectivamente la discriminación a la que se me invitaba era tal, pero positiva”, señaló Luis Novaresio en su columna titulada “Puto”.

“Encontré un par en Braulio, somos dos cincuentones, con proyectos y realizaciones profesionales”, dijo Novaresio. Su marido es papá de Vera, de 4 años y la mamá de la nena es una amiga de él, lo que se llama copaternidad.

Los chicos son más sabios y simples: “Ella la hizo mas fácil. En el jardín tuvo que dibujar a la familia y dibujo tres personas: ‘mi mamá, mi papá y mi Luis’. Es lindo, desafiante, tirarme a jugar y a hacer un collage, es inesperado para mí”.

Finalmente, también recordó que la única familiar de sangre con quien no lo había hablado abiertamente fue con su tía y su reacción lo sorprendió: “Ella tenía un gesto conservador y el día del casamiento estaba más emocionada que nosotros, uno tiene más fantasmas que otra cosa.