VIDEO.- Ivana Nadal le dió $1.000 de propina a limpiavidrios y luego se lamentó

Ivana Nadal publicó días atrás en Instagram un posteo en el que contó lo bien que se lleva con los limpiavidrios de su barrio y hasta dijo que les dio 1.000 pesos de propina por la limpieza de los cristales de su vehículo. "Son lo más, los amo", comentó.

Sin embargo, aquella limpieza no resultó como ella esperaba, ya que unos días después se dio cuenta de que tenía la luneta del auto rayada. Pero no le echó la culpa a sus amigos limpiavidrios, sino que ella no le hizo caso a las recomendaciones de su hermano.

Por eso mismo mostró cierto arrepentimiento por dejar que los chicos le retocaran los cristales.

"Vieron cuando uno dice ‘por qué, che, si estoy haciendo todo con el corazón’", comentó. Y prosiguió contando lo sucedido. Me sacaron la caca que tenía pegada, pero me rayaron todo el vidrio. ¿Me decís por qué?", lamentó.

Luego explicó cómo ocurrió todo: “Me crucé a estos pibes del semáforo, que los veo todos los días porque están acá cerca de mi casa. Son lo más, ya me saqué 77 fotos con ellos. Me dicen ‘correte acá a la izquierda, quedate acá durante un semáforo, que nosotros te lo sacamos’". Ivana aclaró que "la boluda fui yo, mi hermano ya me había avisado".

Luego, se mostró en contra de algunas crítica que le hicieron usuarios de redes sociales. "Estoy sorprendida de cómo se enojan porque me pasa algo malo y lo comparto con ustedes. Lo que pasó ayer con el vidrio del auto fue una boludez", tiró.