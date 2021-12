En Villa Castells el agua ya es una pesadilla

Estos vecinos, por una razón u otra, desde hace tiempo desconocen lo que es contar con un servicio de agua corriente que les resulte satisfactorio. Viven en Villa Castells, concretamente en las calles 10 y 10 bis desde 505 a 507, afectados desde años atrás por un alto nivel de salinidad del suministro domiciliario, y ahora desde principios de este mes directamente no sale “ni una gota” de las canillas.

Ya no saben qué hacer para tener alguna solución (casi todos los vecinos de la zona, por caso, hace tiempo que colocaron cisternas en sus viviendas) porque muchos de ellos han reclamado vía telefónica, con notas y hasta personalmente, y sienten que sus demandas no son escuchadas.

“De por sí tenemos que comprar bidones desde hace mucho tiempo porque el agua es intomable; es salada y no sé qué otro problema más de falta de potabilidad tiene. Pero ahora, no sale nada de las canillas y tenemos que lavar ropa, asearnos y limpiar la casa. Es imposible vivir en estas condiciones”, planteó Susana, usuaria de ABSA con domicilio en 10 bis entre 505 y 506.

Entre que no es potable y falta

Con tantas cuadras “secas” son numerosas las familias que se encuentran con la dificultad cotidiana de carecer de uno de los servicios más esenciales para las actividades hogareñas.

Justamente, como son muchos los vecinos perjudicados por la escasez del servicio es que uno y otro reclaman una solución de manera constante a ABSA. Hasta ahora no consiguieron respuestas, aseguraron.

“Llamamos varios de nosotros todos los días; e incluso hoy -por ayer- una vecina fue a las oficinas de ABSA personalmente. También reclamamos en la Autoridad del Agua, pero en ningún lugar hace nada para que tengamos un servicio de agua digno”, añadió Susana.

Otra vecina, Paola, contó que esta escasez de agua llevó a los vecinos a comenzar con los reclamos a ABSA a partir del 7 de este mes. “No tenemos agua adentro de las casas. Yo tengo una cisterna que se llena de noche, pero a la mañana, tipo 8, no tenemos ni una gota. Hoy -por ayer- volvimos a reclamar, pero nos dijeron que estaban sin sistema y que entonces sólo tomaban datos”, precisó la usuaria de Villa Castells.

Paola vive sobre la calle 10 y el servicio de agua le cuesta exactamente 1047, 73 pesos. “Pagamos hasta febrero de 2022 por adelantado y no tenemos nada de agua”, se lamentó.

Otra vecina que afirmó no poder soportar mucho tiempo más con tan poca cantidad de agua es Florencia, de 10 bis entre 506 y 507. Señaló la usaria que “lo que estamos viviendo en la zona es de hace 20 años, pero ahora es mucho peor”.

En ese sentido detalló la vecina que “no tenemos agua ni siquiera en las canillas bajas de la casa; y eso, no pasaba”.

Florencia remarcó que la situación ha llegado a tal grado de gravedad que “ni la cisterna se llena porque pasan días y no entra ni una gota de agua”.

También Mirela, una usuaria de ABSA que vive en la esquina de 506 y 10 bis, sufre la “sequía” que predomina en el barrio de Gonnet.

“Esto es cosa de todos los años. Inicia el calor y no sale una gota. Yo tengo cisterna, pero igual tengo problemas. Lo peor es que estoy al día, pago todos los meses la boleta de agua, pero no sirve de nada, porque pago por un servicio que no tengo”, dijo la vecina que aclaró a la vez: “todo eso más de que el agua que llega a nuestros domicilios ya sabemos que no es potable”.