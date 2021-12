Gritos, traiciones y tensión: el escandaloso cumple de Rosenfeld

Ana Rosenfeld, la abogada de los famosos, cumplió 67 años, y lo festejó con muchísimos invitados. Sin embargo, lo que debió haber sido un acontecimiento especial, en tanto es el primero que celebra sin su marido, fallecido recientemente, se transformó en un evento cargado de gritos, tensión e, incluso, acusaciones de traición.

Se trató de un gran evento que reunió a la farándula argentina -desde Palito Ortega hasta Juan Alberto Mateyko- con otras figuras reconocidas como Celia, la madre de Messi, que se tomó un remis desde Rosario para compartir un rato con su amiga “de toda la vida”.

Según contó Yanina Latorre, que estaba invitada, en una de las mesas coincidió Nacha Guevara con Myrian Bunin y, en medio del festejo, se cruzaron por una nota prometida y no dada porque, según la artista, la periodista había “cambiado”. Así, “empezaron a reprocharse y a hablar en otro tono...”, contó la panelista en “LAM”, y reveló que en medio del lío “Myriam, educada, no quiso seguirla y se fue a otro lado”. Al parecer, “toda la gente hablaba de esto durante la celebración”.

Otro de los que la pasó mal fue Fabián Doman. ¿Qué pasó? Cuando entró al cumpleaños se encontró con su ex, María Laura De Lillo, con la que no terminaron bien las cosas. “’Ana es amiga de toda la vida, no lo puedo creer. Me siento traicionado’” habría dicho el ex conductor de “Indomables” que estuvo entre seis y siete minutos y se fue.

Pero eso no fue todo. Latorre contó que tuvo un tenso cruce con Rocío Oliva, ex de Maradona: “Ella te mira pendenciera, como que si te acercás un poco más te faja. Yo salgo del baño y me la encuentro enfrente, le digo ‘¿qué haces?’ y seguí de largo. Me fulminó y me miró de arriba como diciendo ‘salí porque te la doy’, código tumbero. En la radio me hizo lo mismo”, agregó la polémica mediática y tras mandarle un “besito” irónico sumó: “Tiene alma de patotera”.

Latorre criticó a la rubia por cómo fue lookeada. “Estaba vestida con un vestido de Chanel”, dijo y, cizañera, tiró: “que se olvide de comprarse otro, ¿no?”.