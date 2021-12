Buscaban determinar si el cuerpo encontrado es el de Nancy Videla

A una semana de la última vez que fue vista con vida, la búsqueda de Nancy Videla se concentró desde anoche en una casa de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, que fue señalada por una llamada al 911 que provocó un giro en la investigación. Y ya entrada la madrugada, fue hallado el cuerpo de una mujer debajo de un contrapiso, que ahora los investigadores del caso intentan determinar si es el de Videla.

Al cierre de esta edición, mientras se desplegaba un importante operativo policial en el lugar, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó el hallazgo del citado cuerpo debajo de un contrapiso que presuntamente habría sido construido recientemente, porque los materiales, según se indicó, aún se encontraban frescos.

Berni afirmó que se trabaja para intentar determinar la identidad de la persona sin vida. Y evitó hacer conjeturas sobre si podría tratarse de Nancy.

Según informaron fuentes del caso, en esa casa vive un hombre que se dedica a prestar dinero, con quien Nancy mantenía contacto. ¿Cómo llegaron hasta él?

Por la llamada que una mujer hizo a la Policía en la que, sin identificarse, apuntó contra el hombre que ahora es señalado como principal sospechoso.

“Buenas tardes, yo quiero aportar una información anónima de Nancy Videla”, comienza el diálogo. “Esa chica iba siempre a tomar mate con una persona en Ingeniero Budge. No sé que relación tendrán ellos, pero para mí ellos tenían algo sentimental desde hace un par de meses”, agregó la mujer en esa comunicación que trascendió ayer.

“No quiero que den mi identidad, porque estoy mal”, aseguró la mujer entre lágrimas. “Me enteré el lunes por la tele, porque vivo en Capital, y le mandé un mensaje (al hombre en cuestión) le pregunté si la vio”, relató.

La mujer anónima aseguró que tras enviarle una “captura” de la imagen de Nancy al hombre le consultó si sabía algo. “‘No, no sé nada de ella. No apareció más’, me dijo”, se puede escuchar en la conversación que la testigo tuvo con una oficial.

Nancy Videla, de 31 años, desapareció el viernes pasado y lo último que se conoce sobre su paradero son unas imágenes de cámaras de seguridad que la muestran subiendo al tren en la estación de Constitución y luego tomando un colectivo en la localidad bonaerense de Lanús.

Nancy Videla

El lugar elegido para el rastrillaje inicial en la tarde de ayer fue un arroyo que está a 200 metros y que corre paralelo a la calle Falucho, donde vive Nancy.

La buscaron con gomones y con perros rastreadores en los alrededores.

Luego el foco de la búsqueda se dirigió a la casa del sospechoso. Según contó el hermano de Alan Leguizamón, pareja de la mujer y quien denunció su desaparición, los investigadores le comunicaron que llegaron hasta allí debido a que en ese punto la antena del celular de Varela dejó de funcionar. Luego se conoció la existencia de la llamada al 911.

Una de las hipótesis es que el viernes se bajó del colectivo una parada antes para ir justamente a encontrarse con este sujeto.

Más allá de las sospechas, hasta el momento la única información concreta se registró de las cámaras de la estación ferroviaria de Constitución, cuando siete días atrás Videla cruzó el hall de la terminal a las 17.36 para abordar el tren de la línea Roca rumbo a la estación de Lanús. Media hora después, a las 18.12, la mujer subió a un colectivo de la línea 283 ramal B, con rumbo hacia Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora, de acuerdo a un video de las cámaras de seguridad del centro de transbordo de la estación Lanús.

En ese momento es donde los horarios empiezan a generar dudas. Es que si bien las imágenes la muestran que sube al colectivo a las 18.12, en las capturas de WhatsApp que el propio novio de Nancy, Alan Leguizamón, le entregó a los investigadores y que se difundieron en los medios, se observa que ella envía a las 18.16 un mensaje que dice: “Esperando el tren amor”. Fue el propio Leguizamón quien denunció la desaparición de su pareja el 26 de noviembre y quien organizó junto con amigas de la mujer, marchas para que la Policía investigue el hecho.

“Espero que no esté muerta, la quiero encontrar viva y sana”, dijo Leguizamón en diálogo con la prensa.

“No tengo idea de qué le pasó. Si se hubiera ido por propia voluntad, habría avisado a la familia. Lo único que queremos es que aparezca sana y salva”, agregó. Por su parte, se refirió a la familia de Nancy, que vive en Rosario y hasta el momento no viajó para Buenos Aires. “Estoy en contacto con sus familiares. A los padres les cuesta venir para acá porque son mayores”, explicó el joven.