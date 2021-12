“Positivo contundente” en la rueda por el femicidio de Emma

Luego de varias suspensiones y una pandemia de por medio, el viernes pasado comenzó el juicio por la violación y el crimen de la estudiante de medicina Emma Córdoba (26), ocurrido en 2017 en Punta Lara, y el ataque a su amiga Ana Laura González (28), que participa en el proceso en el rol de particular damnificada.

La audiencia se llevó a cabo en los tribunales de 8 entre 56 y 57, y el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 está a cargo del proceso en el que Ariel Osvaldo “Papu” Báez (26) está acusado de los delitos mencionados. La semana pasada, antes de ingresar al recinto para el debate oral, González -única sobreviviente del ataque- brindó una conferencia de prensa en la que manifestó que “al fin llegó el momento que tanto esperamos” y que espera “poder sacarme esta mochila de encima y le den perpetua” al acusado.

Ayer tuvo lugar el segundo día, en el que se realizó la rueda de reconocimiento en la sede judicial de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, y donde Ana Laura apuntó directamente contra Báez. “Fue un positivo contundente, lo identificó sin ningún tipo de duda”, indicó una fuente.

El abogado de la familia Córdoba, Marcelo Peña, le dijo a este diario que “hemos considerado muy positiva la jornada de hoy, ya que no solo tuvimos relevancia en el carácter positivo de la identificación del imputado de autos, si no que también desde el punto de vista forense fue muy relevante e interesante la descripción de los integrantes de la Policía Científica y de los médicos que trabajaron en la morgue judicial”.

Asimismo, señaló que “pudimos determinar fehacientemente la mecánica del hecho que se está investigando”.

“En forma inmediata ante el despliegue de la grilla (en referencia las personas de similares características físicas a las del imputado) Ana Laura lo reconoció de manera inmediata, sin vueltas. Fue muy importante”, remarcó el letrado.

Luego de cumplir con el trámite fueron hacia el Tribunal, donde continuaba el debate oral.

Ayer declararon efectivos policiales, la diputada Susana González -que en la fecha en la que ocurrió el asesinato se desempeñaba como secretaria de Seguridad de Ensenada-, forenses de la morgue, dos médicos y peritos. Sobre estos últimos, los voceros indicaron que “fueron muy contundentes al momento de describir la escena del crimen”.

Cabe recordar que Peña se había opuesto a que el juicio se llevara a cabo de forma virtual porque entendía que “se pierde la capacidad de valorar con el rigor necesario la declaración de los testigos”.

“FUE ARIEL BÁEZ”

Durante su exposición del viernes, González hizo un pormenorizado relato de los hechos ocurridos en la vivienda situada en 126 entre 5 y 7, donde ambas amigas se habían reunido a estudiar. “Fue Ariel Báez. El mismo que me había presentado hacía un rato Emma”, refirió. También contó que ese hombre era vecino de su amiga y que un rato antes del ataque las dos se lo habían cruzado en la puerta de la casa.

La joven contó que durante el ataque lo reconoció por “el tono similar de voz” y porque “tenía la misma ropa” y además de porque su amiga durante el hecho lo nombró como “Ari”. Ana Laura relató que ese día llegó a Punta Lara en colectivo y fue recibida por Emma: “Fuimos al kiosco a comprar una cerveza y luego a su casa. Nos encontramos con este hombre. Nos saludó y se puso a hablar con Emma. Era su vecino. Nos presentó. Caminó unos metros con nosotras e ingresó a la casa de al lado”, sostuvo.

En un momento, Ana Laura abrió la puerta de la casa y “una figura se abalanzó con un arma en la mano”. “Ahí no lo reconocí. El forcejeó y me metió (en la casa). Ya adentro, le preguntaba a Emma dónde estaba su marido, Damián”, continuó. Tras ello, el atacante les dijo que el problema no era con ellas sino con el marido de Emma, quien “iba a aprender a no meterse con él”. Las chicas forcejearon con el atacante y, una vez en la planta alta del inmueble, él abusó sexualmente de ambas y las ató, para luego rociarlas con alcohol y encender fuego. González y escapó y pidió ayuda, pero ya era muy tarde.