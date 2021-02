Dady Brieva, sobre la salida de Ginés González García: "No me parece justo"

Dady Brieve habló en su programa radial "Volver mejores" sobre la renuncia de Ginés González García como ministro de Salud de la Nación, tras el escándalo por la vacunación VIP, e indicó que no le parece justa porque entiende que había hecho las cosas bien al mando del Ministerio.

"Lo que me cuesta entender que se hayan cargado a un ministro en uno de los ministerios que ha sido bandera de este Gobierno. Si había un ministerio que había hecho todas las cosas bien era el de Ginés”, comenzó indicando.

“Yo ni lo conozco, ustedes saben bien que yo no tengo el teléfono de nadie, yo no hablo con nadie, no conozco a nadie. Ahora, si hay alguien que decíamos que había hecho las cosas bien por lo cual la imagen de Alberto Fernández estaba creciendo con esto de la vacunación, había sido a través de la tarea del Ministerio de Salud”, añadió.

“Habiendo tantos ministros que por ahí no son una bandera que vos decís ‘Qué bárbaro lo que está haciendo’. justamente este ministro... Justamente (Martín) Guzmán y Ginés que son los dos ministerios más fuerte y que más han representado lo que ha sido el interés de un gobierno y lo que ha sido el interés popular y más lo que ha pasado en el mundo”, prosiguió en su editorial.

Por último, aseguró: “Son buenas, decía mi papá... ¡A comerla! Pero sinceramente no me parece justo. Tenemos un jugador menos y vamos a ver cómo seguimos...”.