Cómo será el regreso a las escuelas en tiempos de pandemia y virtualidad

Luego de un largo año de educación a distancia, el regreso a clases presenciales de la mayoría de los alumnos bonaerenses a partir del 1 de marzo plantea a las familias no sólo aún muchas dudas sino armar un rompecabezas para cumplir con los horarios del cronograma diseñado por el Gobierno provincial, que delegó en cada escuela el esquema definitivo.

“Hasta ahora no lo tenemos muy claro”, contó esta semana Laura, cuyo hijo Franco, de 8 años, comenzará sus clases dos veces por semana de modo presencial en un colegio privado de la Ciudad. “Nos enviaron una nota para que vayamos la próxima semana al colegio para conocer de los detalles -explicó la madre-. Ya nos pasaron los cuidados sanitarios generales, que son más o menos los que todos sabíamos, pero hay cuestiones de la frecuencia de las clases presenciales y de su alternancia con las virtuales que aún no están claras”.

Lo que cuenta Laura, detalles más detalles menos, es lo que viven por estas horas varias familias de la Región que en pocos días arrancarán el ciclo lectivo 2021. “Si va a ser una semana sí y otra no -aclaró Laura-, vamos a estar muy complicados. Todavía no sabemos cómo vamos a hacer para llevarlo al colegio por poco tiempo y qué hacer la semana que no le toca asistir. Primero dijeron que era una semana sí y otra no, pero ahora parece que son dos días en el aula y los otros tres en casa. Qué se yo. Pese a los anuncios aún no está todo claro...”

A CLASE

En grupos de alumnos de no más de quince, con tapabocas, distanciamiento de un metro y medio entre compañeros y de dos metros con los docentes y sin kioscos ni recreos clásicos. Así -sin dudas- comenzará la “nueva presencialidad” educativa para los alumnos del nivel inicial y de primaria y secundaria de la Provincia (la secundaria arrancará el 8 de marzo).

“Las actividades presenciales serán en jornadas de cuatro horas como máximo, con grupos reducidos, y, por supuesto, también conforme a la situación epidemiológica”, explicó la directora de Escuelas, Agustina Vila.

El ingreso y egreso de la escuela será en horarios alternados para los distintos grupos y habrá jornada de horarios reducidos para los estudiantes (3 horas y medio máximo).

“Las clases presenciales se organizarán en bloques de una duración máxima de 90 minutos, separados entre sí por un tiempo de descanso que dura 15 minutos. En ese lapso deberá realizar la higiene personal de estudiantes y docentes y la ventilación de los ambientes. En esta etapa, habrá un solo bloque de clases de hora y media, sin recreo”, explicaron en la Dirección de Escuelas.​

Desde el mismo organismo precisaron que se combinarán jornadas dentro de las aulas con otras de forma remota, para evitar la concentración de personas en un sistema de 16 mil escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria de gestión estatal y privada, con una matrícula de 4.200.000 alumnos.

“Adoptamos el modelo de alternancia para las escuelas que por la cantidad de estudiantes que tienen, por el tamaño de las aulas o por falta de espacios alternativos no puedan dar clases presenciales diarias de 4 horas, de lunes a viernes”, apuntaron.

En los casos que las condiciones edilicias no lo permiten, se aclaró, se dividirá en grupos a los alumnos y la rotación presencial se hará en forma semanal. Cada grupo asistirá una semana a la escuela y, la siguiente, trabajará desde su casa.

EN DEBATE

El protocolo aprobado por la Provincia contempla la posibilidad de modificar este esquema en función del número de casos de COVID-19​ que registre cada distrito o cada escuela. Y si bien existe un consenso en que los chicos necesitan volver a la clase presencial, la duda con lo que pueda ocurrir si la tan anunciada segunda ola llega es una cuestión que todos analizan con preguntas aún sin respuestas.

“Los grupos no deberían ser de quince sino de diez chicos”, opina la pedagoga platense María Lilia Merzdorf, para quien “sería un error volver a mechar las clases presenciales con las virtuales, porque eso dejaría rengos otra vez a miles de chicos. Nadie niega la tecnología en la escuela, desde ya, pero la virtualidad se debe incorporar curricularmente y no como parche para cumplir dejando a tantísimos alumnos fuera del sistema”.

La duración máxima de una clase será de 90 minutos y habrá 15 para higienizarse

Para Merzdorf, además, la pandemia no sólo vino a dejar en evidencia la desigualdad medular en todos los campos de la sociedad sino, sobre todo, en una institución como la escuela, cuya premisa crucial es la igualdad, por lo que la reflexión en la actualidad -según coinciden varios pedagogos- pasa por repensar los desafíos que supone proyectar un futuro cercano que pueda amalgamar la experiencia digital con rasgos de la idiosincrasia escolar.

“Las tecnologías de la educación han posibilitado la continuidad pedagógica durante el 2020 y constituyen una herramienta poderosa en los procesos educativos. Sin embargo, el negocio de las tecnologías se expandió vertiginosamente durante la pandemia acentuando los procesos de comercialización y mercantilización de la educación lo que pone en riesgo la soberanía pedagógica de cada uno de los países para definir los sentidos que orientan las acciones pedagógicas”, sostiene por su parte la pedagoga Myriam Feldfeber.

En retrospectiva, el docente e investigador Octavio Falconi considera que si bien hubo “una rápida adaptación a la virtualidad”, eso tuvo “consecuencias diferentes para los distintos sectores sociales. La situación de aislamiento social y tener clases en los hogares profundizó las desigualdades preexistentes en relación a las condiciones de vida, las dinámicas económicas de los hogares, la conectividad y la disponibilidad de dispositivos y recursos para conectarse. Eso fue muy desigual según las condiciones socioeconómicas de las familias, pero también de los docentes y de las escuelas que organizan esas interacciones virtuales”.

Todos coinciden en la importancia que tiene la virtualidad como herramienta complementaria

El pedagogo destaca también que “la poca investigación que surgió en este tiempo demostró la enorme vigilancia que tienen los padres y las madres sobre la actividad y producciones de los alumnos. Justamente la escuela permite salirse de esa vigilancia, como dicen Simmons y Mayer, la escuela permite construir un tiempo liberado: liberados de las presiones de sus familias y de las presiones de la sociedad para que el sujeto pueda construir su propio modo de ser, su propia identidad en una oposición o recuperación de valores, principios que pueden ser los de la sociedad, los que va encontrando en la escuela, con sus compañeros”.

Así como en todos los campos de la experiencia social, la escuela también fue centro del debate, solo que a diferencia de otras instituciones sus dinámicas no son traducibles a uno u otro formato porque están atravesadas por una complejidad propia del campo. Y justamente por eso las palabras de Feldfeber lo resumen con claridad: “La crisis generada por la COVID-19 ha afectado a todos los sistemas educativos y nos enfrenta al desafío de repensar el formato escolar y los modos de hacer escuela en el presente y de cara al futuro”.