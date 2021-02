Alberto F. le pidió a Putin la provisión de la Sputnik V y el apoyo con el FMI

El presidente Alberto Fernández afirmó que su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, le aseguró que el instituto Gamaleya y los laboratorios fabricantes de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus “están aumentando la producción para que nuestro país reciba la cantidad acordada”.

En su cuenta de la red social Twitter, el mandatario indicó: “Conversamos sobre la negociación que nuestro país mantiene con el FMI y, en especial, sobre la provisión de vacunas Sputnik V a la Argentina, que es hoy nuestra prioridad”.

El Presidente mantuvo ayer por la mañana una comunicación telefónica de alrededor de treinta minutos con su par de la Federación Rusa, según Presidencia.

La charla se dio poco después de conocerse que un análisis provisional de los datos del ensayo en fase III de la vacuna Sputnik V, publicados en “The Lancet”, sugiriera que un régimen de dos dosis ofrece una eficacia del 91,6 por ciento contra la enfermedad sintomática; una protección que en mayores de 60 años es muy parecida y se eleva al 91,8 por ciento (ver más inf. Pág. 8).

En la charla, Fernández agradeció al instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa por “todo el esfuerzo” para avanzar en la provisión de las vacunas Sputnik V, a la que calificó como de “excelencia” y le comentó que los “resultados de la campaña de inmunización fueron excelentes, y sin efectos adversos”.

Por otro lado, el mandatario argentino le comentó que el país se encuentra en el proceso de renegociación de las condiciones del acuerdo con el FMI y le solicitó a Putin que Rusia acompañe la propuesta Argentina. Fernández estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

La Argentina y Rusia celebraron en octubre último 135 años de relaciones diplomáticas y desde el año 2008 elevaron el rango de su vínculo al de Asociación Estratégica Integral.

